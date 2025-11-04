La Luna llena de noviembre será la más grande del año ¿Cuándo y cómo poder verla?

El cierre de año es espectacular en el cielo, las lunas de octubre son de las más sorprendentes por sus formas y colores, y ahora nos espera un mes lleno de fenómenos astronómicos como lluvias de estrellas o incluso el paso de los cometas.

Es importante que para este mes conozcas las fechas y las fases de la Luna, ya que este mes de noviembre seremos testigos de una de las Lunas más grandes de todo el año.

¿Por qué la Luna llena será tan grande de noviembre?

Para este mes la superluna alcanzará su punto máximo de plenitud el 6 de noviembre, aunque será visible la noche anterior y la posterior. Para disfrutarla mejor se podrá ver al atardecer del miércoles, cuando la Luna se eleve sobre el horizonte.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto más cercano de su órbita a la Tierra. Su contraparte, el apogeo, es cuando el satélite está más alejado.

#OTD 16 years ago, NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter launched to the Moon. Since then, it has created a 3D map of the entire Moon, detected deposits of water ice, and is paving the way for future lunar exploration with #Artemis. More about the Moon: https://t.co/rJ1KaHNfD2 pic.twitter.com/ZQvkYFXby6 — ARCHIVED - NASA Moon (@NASAMoon) June 18, 2025

Justo cuando ocurre el perigeo esto ocurre nuestro satélite natural parece hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena normal.

Esto ocurre porque la órbita lunar es elíptica y no perfectamente circular, la distancia entre la Luna y nuestro planeta varía unos 50 mil kilómetros entre ambos extremos.

Fechas de la fases de la Luna

Las fases de la Luna para este mes de noviembre son:

5 de noviembre: Luna llena

12 de noviembre: Cuarto menguante

20 de noviembre: Luna nueva

28 de noviembre: Cuarto creciente



¿Cuáles son las recomendaciones para ver la Luna llena?

La Superluna se podrá disfrutar en todo el país a simple vista, pero para prestar atención a los detalles existen algunas recomendaciones.

De acuerdo con artículos de National Geographic, el mejor sitio para mirar el astro es lejos de la ciudad y de la contaminación lumínica.

