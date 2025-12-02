Apple declara obsoletos estos modelos de iPhone, relojes y MacBook

Los iPhone son uno de los teléfonos más comprados en el mundo y actualmente hay una gran variedad de modelos, pero Apple declaró obsoleto el SE, si aún tienen uno te decimos qué pasará y que otros productos están en esa categoría.

Declaran obsoleto el iPhone SE

Apple declaró obsoleto el iPhone SE de primera generación que fue presentado en 2016, es decir que la compañía dejará de ofrecer servicios de hardware para este modelo y ya no hay piezas de repuesto.

Un dispositivo es considerado como obsoleto cuando se ha dejado de distribuir oficialmente durante más de siete años. Con ello, Apple busca enfocar sus recursos en modelos recientes y así ofrecer dispositivos actuales.

Que el iPhone SE sea considerado obsoleto puede ser una señal para que cambies a un dispositivo más reciente, pero no todo esta perdido pues lo puedes seguir utilizando aunque no tendrá las últimas novedades de software y tampoco la mejor cámara.

¿Qué modelos de iPhone son obsoletos?

Además del SE, estos modelos de iPhone son obsoletos:

iPhone

iPhone 3G (China continental) 8 GB

iPhone 3G de 8 GB y 16 GB

iPhone 3GS (China continental) 16 GB, 32 GB

iPhone 3GS (8 GB)

iPhone 3GS de 16 GB y 32 GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA (8 GB)

iPhone 4 de 16 GB y 32 GB

iPhone 4 GSM (8 GB), negro

iPhone 4S

iPhone 4S (8 GB)

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32 GB)

iPhone 6s Plus (32 GB)

iPhone SE

También son obsoletos:

MacBook Pro (17 pulgadas, mediados de 2010)

MacBook Pro (13 pulgadas, finales de 2011)

MacBook Pro (15 pulgadas, finales de 2011)

Apple Watch Sport (1.ª generación), 38 mm

Apple Watch Sport (1.ª generación), 42 mm

Apple Watch de acero inoxidable (1.ª generación), 38 mm

Apple Watch de acero inoxidable (1.ª generación), 42 mm

