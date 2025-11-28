Neurociencia revela que un gol de tu equipo es reflejado como una victoria personal por el cerebro

Un nuevo estudio de neurociencia publicado en la revista Radiology, reveló que más allá de ser un simple deporte, el futbol genera sensaciones “extremas” en los aficionados al momento de que sus equipos marcan gol a favor, así como cuando reciben uno en contra en partidos de alta trascendencia.

De acuerdo con lo mencionado en el estudio de la Universidad de San Sebastián y la Clínica Alemana, el cerebro de los hinchas y aficionados al futbol activan regiones especiales que generan sensaciones de satisfacción y victoria, así como de frustración y coraje.

¿Qué dice la neurociencia sobre los goles en el futbol?

Según con lo mencionado en el texto de la revista Radiology, cuando el equipo al que le va un aficionado marca un gol a favor se activan las regiones estriado ventral y el caudado del llamado sistema de recompensa, el cual se encarga de impulsar a las personas a repetir comportamientos esenciales como el comer, la supervivencia o la reproducción.

Los autores del estudio señalaron que el cerebro procesa el gol a favor como una victoria personal, además de que ayuda a reforzar la sensación de pertenecer al grupo tanto de futbolistas como de aficionados a nivel general.

Es importante mencionar que el estudio realizó análisis y escáneres cerebrales a un total de 60 aficionados, los cuales durante la sesión estuvieron viendo los goles reales de sus equipos y rivales, esto con la finalidad de detectar el comportamiento.

Derrotas y goles en contra, desprenden sustancias “adversas” para los aficionados

Por otro lado y más allá de la sensación de victoria que le generan los goles a los fanáticos del futbol, el estudio también señaló que cuando los clubes a los que apoyan los hinchas reciben una anotación en contra, se aumenta la actividad de las regiones cerebrales relacionadas con la preocupación, enojo y frustración.

Se destacó que en ese momento también se incrementa la atención visual ante el impacto emocional del momento, esto al mismo tiempo en el que disminuye la actividad de la corteza cingulada anterior dorsal, la cual es vital para la regulación de emociones en las personas.

Clásicos de futbol, influye directamente en el cerebro

Pese a lo antes mencionado, el estudio destacó que esto es más visible en partidos de alta trascendencia como los clásicos, partidos de eliminación, juegos decisivos y demás.

