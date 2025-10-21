La influencia de la Luna en el mar y el aumento de nivel en las aguas

La Luna , al igual que el Sol, tiene un papel fundamental sobre la Tierra, y es la creación de mareas, las cuales son esenciales para nuestros océanos.

Sí, la Luna es la principal causa del oleaje y la retirada de los océanos de las costas, pues de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la gravedad del satélite natural impulsa las mareas.

¿Por qué la Luna influye en el mar?

De acuerdo con la NASA, a medida que la gravedad de la Luna atrae a la Tierra, desplaza su masa, lo que distorsiona su forma ligeramente. Con estos cambios provocan un alargamiento en el ecuador y un acortamiento en los polos.

¿Qué son las mareas vivas y cómo influye la Luna?

La Luna no es la única que influye en las mareas terrestres , sino también el Sol. Aunque el astro está 390 veces más lejos que el satélite natural, este desempeña un papel importante también.

Cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean, su fuerza gravitacional se combina, provocando mareas muy altas, donde se producen protuberancias, a las cuales se les llama mareas vivas.

¿Podríamos vivir sin la Luna?

Según la NASA, sin la gravedad de la Luna las personas tendrían problemas para sobrevivir, ya que la Tierra se tambalearía de manera violenta sobre su eje, alterando drásticamente el clima.

Además, sin la Luna se afectaría la variedad de maneras en que se usa el océano para conseguir alimentos, viajar y hacer actividad de recreación. Sin mencionar que algunos animales basan sus comportamientos en las mareas.

