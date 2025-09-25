Los 3 terremotos más devastadores en la historia de la humanidad desde que hay registro

Los terremotos se han convertido en uno de los fenómenos naturales más temidos para la humanidad por su capacidad de destrucción. Pueden llegar en cualquier momento y, con suerte, tendremos poco más de un minuto para prepararnos. Hoy en adn Noticas te contamos sobre los sismos más devastadores que se han vivido desde que hay registro.

Recordemos que la escala de Richter surgió en 1935 y desde entonces se ha utilizado para medir la intensidad de los terremotos; hasta ahora, todavía no se ha registrado alguno de nivel 10, una escala reservada a algo más que catastrófico, sin embargo, hemos tenido algunos que se han acercado a ese nivel.

Terremoto de Valdivia, Chile, 1960, el más devastador de la historia

Con una magnitud de 9.5, es el terremoto más potente jamás registrado y también uno de los más devastadores. Ocurrió el 22 de mayo de 1960 en la costa sur de Chile y provocó que ciudades enteras quedaran reducidas a escombros, además de que redibujó la geografía de la región.

Se estima que 6 mil personas perdieron la vida, además de que, al ser un sismo tan fuerte, se provocó un tsunami que también cobró la vida de 130 personas en Japón y de otras 61 en Hawáis.

Terremoto en Sumatra, Indonesia, 2004, el más mortal de la historia

Con una magnitud de 9.1, este terremoto provocó un maremoto en el océano Índico que desencadenó una serie de tsunamis que afectaron países e islas de la región.

Se estima que los tsunamis mataron a más de 240 mil personas, convirtiéndolo en el sismo más mortal desde que hay registro; al menos 14 países reportaron fallecidos.

Terremoto en Tohoku, Japón, 2011

Con una magnitud de 9.1, el terremoto del 11 de marzo del 2011 en laregión de Tohoku, Japón , quedará como uno de los más devastadores en la historia; se estima que alrededor de 22 mil personas murieron, además de que provocó enormes olas de tsunami con daños catastróficos.

Los 5 terremotos más fuertes que se han registrado

Valdivia, Chile, 9.5 (1960) Alaska, Estados Unidos, 9.2 (1964) Sumatra, Indonesia, 9.1 (2004) Tohoku, Japón, 9.1 (2011) Kamchatka, Rusia, 9.0 (1952)