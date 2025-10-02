¿Por qué dicen que de las lunas, la octubre es la más hermosa? Ciencia lo explica

La frase “de las lunas, la de octubre es la más hermosa” es popular entre la población mexicana y la ciencia la respalda, no porque haya un cambio en el satélite natural , sino por las condiciones meteorológicas.

El dicho cobró fama tras el lanzamiento de canción de Pedro Infante “Lunas de octubre”, cuya letra es la siguiente:

De las lunas

La de octubre es más hermosa

Porque en ella se refleja la quietud

De dos almas que han querido ser dichosas

Al arrullo de su plena juventud

Corazón

Que has sentido el calor

De una linda mujer

En las noches de octubre

¿Por qué de las lunas, la de octubre sí es la más hermosa?

En entrevista durante el programa de radio Súbele a la Ciencia , el doctor Alejandro Farah, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),explicó que durante octubre en México es cuando se empieza a despejar el cielo, ocasionando que desde la percepción humana pueda verse mejor, e inclusive más brillante.

No tiene nada que ver la posición de la Luna y su cercanía. Tiene que ver un poco la luz por la época del año, pero en octubre no hay una cuestión científica que la haga más brillante de lo que ya es.

De acuerdo con Alejandro Farah, durante octubre comienza a haber menos nubes, después de meses de lluviosos en los cuales había un cielo gris y muy oscuro.

¿Hay más luz en octubre?

De acuerdo con el especialista, en octubre la luz del Sol y de la Luna es “un poco diferente” debido a la inclinación en dicha época del año, sin embargo esto no influye de manera directa en el satélite natural.

¿Qué pasaría si no existiera la Luna?

Alejandro Farah señaló que la Luna es un factor fundamental para la Tierra porque tiene un equilibrio dinámico y nos ilumina, ya que refleja la luz del Sol y va cambiando a lo largo del año. Argumentó que sin Luna nuestro Eje de rotación cambiaría, lo que provocaría a su vez que los horarios de los días sean distintos.

La Luna nos mantiene tranquilos en nuestro Eje de rotación, la duración de los días, los periodos, incluso sin ella no habría mareas y provocaría de océanos o nuestro planeta no se limpie y por ende muchas especies se extinguirían.