¿Adiós a la pobreza? Estas son las plantas que producen oro y pueden cultivarse en casa

La fitominería, una innovadora técnica de extracción de minerales, reveló que ciertas plantas tienen la capacidad de absorber metales preciosos como el oro puro desde el suelo.

Estas plantas absorben partículas de oro a través de sus raíces, concentrándolas en sus tejidos de manera natural. Ahora, la idea de cultivar una “planta productora de oro en casa” circula en la redes, aquí te explicamos todo.

¿Qué es la fitominería?

La fitominería (también conocida como agrominería) es una técnica que utiliza plantas, especialmente las llamadas hiperacumuladoras, para extraer metales pesados y otros minerales del suelo. Las plantas absorben estos metales y los acumulan en su biomasa, que luego se cosecha, se seca, se incinera y se procesa para recuperar los metales concentrados, creando así una fuente de minerales y al mismo tiempo permitiendo la descontaminación de suelos.

Algunas especies de plantas, como las del género Brassica o la Alyssum murale, tienen la capacidad de absorber minerales a través de sus raíces y concentrarlos en sus tejidos.

¿Se puede implementar la fitominería desde casa?

Sí, se puede implementar la fitominería desde casa, pero con ciertas condiciones específicas.

Aunque tradicionalmente se usa en terrenos mineros, hay proyectos y avances que permiten el cultivo de estas plantas en espacios pequeños, incluso en casa, siempre y cuando el suelo contenga los metales y se realice el proceso adecuado para extraerlos.

Aunque el proceso no es tan simple como plantar y cosechar, ya que implica condiciones específicas del suelo y un proceso de extracción posterior para obtener el metal puro.

Beneficios de la fitominería

Producción de minerales: Ofrece una alternativa para obtener metales valiosos de la tierra

Fitoextracción: Puede limpiar terrenos contaminados por metales pesados, ya que las plantas retiran los contaminantes del suelo

Sostenibilidad: Es un método más ecológico que la minería convencional, que tiende a ser más destructiva

Desventajas de la fitominería

Lentitud: El proceso de cultivo y extracción de metales es lento y puede llevar años

Necesidad de grandes extensiones: Para que sea económicamente rentable, se requieren grandes superficies de cultivo

Limitación de la profundidad: La capacidad de las plantas para extraer metales está limitada por el alcance de sus raíces.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.