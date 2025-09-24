WhastApp traducirá mensajes de forma automática; así funciona

WhatsApp es una de las aplicaciones que más se utiliza en el mundo pues cuenta con más de 3 mil millones de usuarios y para mejorar la experiencia, lanzó una nueva función que permite traducir mensajes.

Pasos para traducir mensajes en WhatsApp

Esta nueva herramienta te permite traducir cualquier mensaje en otro idioma de forma rápida y sencilla.

Para activar la función solo debes seguir estos pasos:

Mantén presionado el mensaje y toca “Traducir”.

Posteriormente podrás seleccionar el idioma de origen o destino y podrás guardar traducciones para utilizarlas en el futuro.

La opción estará disponible en chats individuales, grupos y actualizaciones de Canales.

Fue mediante su cuenta de X que WhatsApp dio a conocer que ahora los mensajes se pueden traducir directamente en los chats.

¿Cuándo estará disponible la herramienta de traducción en WhatsApp?

De acuerdo con WhatsApp , esta función de traducción se implementará de manera gradual en los sistemas operativos de Android y iOS.

En Android, la traducción estará disponible en seis idiomas como inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Mientras que en iOS abarcará 19 idiomas y se tiene planeado ampliar la disponibilidad.

Con esto, WhatsApp quiere ayudar a eliminar las barreras del idioma y permitir a las personas que se conecten de forma más dinámica con comunidades en todo el mundo.

Funciones esperadas en WhatsApp

WhatsApp mantiene una constante actualización de sus herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios y algunas de las más esperadas este año son:

Resumen de conversaciones en caso de que no te de tiempo de leer todos los mensajes.

Desde 2022 la aplicación te permite reaccionar a un mensaje con un emoji pero algunos usuarios consideran que también debería ser posible reaccionar con stickers.

Con el uso de la Inteligencia Artificial, se espera la función de crear fondos de pantalla personalizados con ayuda de la IA.

