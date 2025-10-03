¡Vivirán más contigo! Crean pastilla para prolongar la vida de las mascotas; FDA busca aprobarla

La compañía Loyal está a punto de conseguir lo inimaginable, pues recientemente dieron a conocer que su pastilla que ayudará a prolongar la vida de las mascotas completó el paquete preliminar de eficacia, por lo cual cada vez está más cerca de ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con la compañía dedicada al bienestar animal, la píldora LOY-002 podría ayudar de manera eficaz a prolongar la calidad de la vida de los perros, pues sus compuestos mejoran su salud al momento de entrar en la etapa adulta.

¿Cómo funciona la pastilla LOY-002 que busca prolongar la vida de las mascotas?

El objetivo de la pastilla LOY-002 para prolongar la vida de las mascotas es abordar la llamada disfunción metabólica asociada con la edad de los perros , pues Loyal señala que a medida que un lomito envejece su salud intestinal se deteriora pudiendo aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como artritis, problemas renales y cardiacos.

Se informó que con esta píldora, la cual tiene que ser recetada por un veterinario, permitirá a las mascotas disfrutar de más años de vida saludable gracias a que ayudará a mantener un metabolismo sano, activo y eficaz acorde a las necesidades de cada uno de los ejemplares.

¿En qué etapa de desarrollo está la píldora?

De acuerdo con la compañía antes mencionada, en febrero de este 2025 el medicamento para prolongar la vida de las mascotas completó el paquete preliminar de eficacia (RXE), el cual es uno de los pasos principales para obtener la aprobación condicional de la FDA.

Con este proceso completado, se estima que el medicamento pueda salir en circulación para uso veterinario en las mascotas de las ciudadanía en los próximos meses.

¿Para qué tipo de mascotas funcionará la pastilla?

Las especificaciones de Loyal señalan que la pastilla LOY-002 va dirigida para perros de 10 años o más y con peso mínimo de 6 kilogramos, por lo cual se puede deducir que se podrá recetar para mascotas de razas pequeñas, medianas y grandes.

Es importante mencionar que a pesar del desarrollo y la etapa en la cual se encuentra el fármaco, la misma compañía señala que la aprobación de la FDA no está garantizada, por lo cual se deben tomar las precauciones necesarias.

Fecha en la que la FDA podría aprobar la pastilla

Se estima que sea a lo largo del próximo 2026 que la FDA emita la resolución final para esta pastilla, la cual podría comenzar a ser distribuida dentro del territorio de los Estados Unidos.

