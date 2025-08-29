Así es la ley que prohíbe no rentar vivienda a gente con mascotas o niños

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó una reforma a la Ley de Vivienda que prohíbe a los propietarios negar la renta de casas o departamentos a personas que tengan hijos pequeños o mascotas. Esta medida surge para combatir la discriminación en el acceso a la residencia o domicilio, un problema que afecta a muchas familias en la capital del país.

La modificación al artículo 4 de la Ley de Vivienda establece que “por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda la cohabitación con infancias o animales de compañía”. La iniciativa fue impulsada por la diputada Diana Barragan del Partido del Trabajo (PT).

¿Es legal que te pidan no tener mascotas para poder rentar un departamento en CDMX?

No. La reforma busca garantizar que el derecho a una vivienda digna no se limite por la composición familiar o la presencia de animales de compañía.

“La iniciativa dictaminada incorpora una disposición que garantiza el acceso equitativo a la vivienda adecuada, eliminando barreras que históricamente han limitado este derecho. La prohibición expresa de discriminación por cohabitación con infancias o seres sintientes refuerza la igualdad en el acceso a la vivienda y atiende problemáticas de exclusión y vulnerabilidad habitacional”, señala el dictamen aprobado.

¿Por qué ya es legal rentar con mascotas y niños en CDMX?

Según datos oficiales, más del 50% de los hogares en la Ciudad de México tienen mascotas y más de un millón de niñas y niños habitan en la capital.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) ha informado que el 25% de las denuncias por discriminación relacionada con la vivienda incluyen como motivo la presencia de infancias o mascotas. Además, se estima que el 40% de los perros callejeros son resultado del rechazo de arrendadores a aceptar mascotas en sus inmuebles.

Para erradicar estas problemáticas se aprobó esta reforma.

¿Dónde denunciar si no me permiten rentar con mascotas o niños?

Si no permiten rentar vivienda por tener mascotas o niños, se puede denunciar este acto como discriminación ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

Las denuncias se pueden realizar de forma electrónica enviando un correo a quejas.copred@cdmx.gob.mx. También se puede llamar a los números 55-4600-8233 o 55-5341-3010.

Asimismo puedes acudir a la PROSOC para presentar quejas.

