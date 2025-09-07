Eclipse lunar total de hoy 7 de septiembre: Lugares en donde será visible la “Luna de Sangre”

Por fin se acabó la espera. Hoy es el eclipse lunar total que millones de personas han esperado con ansias y la mayoría de los países del mundo podrán disfrutar de este fenómeno astronómico, aunque México tendrá la mala suerte de ser uno de los pocos países donde no será visible.

El eclipse lunar total es un fenómeno poco común que ha sido bautizado como la “Luna de Sangre”, considerando el intenso color rojo que adopta la luna cuando es iluminada por el sol.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En qué países será visible el eclipse lunar de hoy 7 de septiembre?

Los países que podrán disfrutar en su esplendor este fenómeno y conseguir las mejores imágenes son algunos de Asía y Oceanía, específicamente, en Rusia, Japón, India, Nueva Zelanda, China, Kazajistán y Corea del Norte.

También será parcialmente visible en zonas de África Oriental y Europa; por ejemplo, en España, Francia, Inglaterra, Suecia, Suiza, Finlandia, Turquía y Alemania.

¿Por qué el eclipse lunar de hoy no será visible en México?

Y sí, es una mala noticia para México y para todo el continente americano, ya que no será visible para ningún país de esta zona del mundo debido a la diferencia de horario.

Mientras es de tarde o noche en los demás continentes, en América el sol estará en su máximo esplendor y no nos permitirá ver la luna bañándose de rojo , por lo que incluso con equipo especializado no sería posible contemplar el eclipse.

¿Cuándo habrá un eclipse lunar que sea visible en México?

Según National Geographic, la próxima “ Luna de Sangre ” que sea visible en nuestro país tendrá lugar entre el 2 y el 3 de marzo del 2026; para ese entonces, el fenómeno sí será visible en todo el continente americano y serán los habitantes de Europa y Asia quienes no podrán verlo por la diferencia de horarios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.