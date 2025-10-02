Este es el legado que dejó Jane Goodall, la mujer que revolucionó la ciencia

La vida y legado de Jane Goodall ya forma parte de la historia de la humanidad y de la ciencia:

En 1960 revolucionó la ciencia al demostrar que los chimpancés usan herramientas, tienen personalidades propias y complejas formas de comunicación.

al demostrar que los chimpancés usan herramientas, tienen personalidades propias y complejas formas de comunicación. Fundadora del Jane Goodall Institute , creó esta organización global enfocada en la conservación, la investigación y la educación ambiental, con presencia en más de 30 países.

, creó esta organización global enfocada en la conservación, la investigación y la educación ambiental, con presencia en más de 30 países. Creó Roots & Shoots , programa internacional para jóvenes que promueve acciones en favor del medio ambiente, la comunidad y los animales.

, programa internacional para jóvenes que promueve acciones en favor del medio ambiente, la comunidad y los animales. Mensajera de la Paz de la ONU , fue reconocida mundialmente por su labor ambiental y social, recibiendo premios como la Medalla Presidencial de la Libertad.

, fue reconocida mundialmente por su labor ambiental y social, recibiendo premios como la Medalla Presidencial de la Libertad. En septiembre de 2025 ofreció conferencias en la Universidad de la Libertad y el Edomex, donde llamó a la acción inmediata para salvar la naturaleza.

