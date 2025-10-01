Muere Jane Goodall a los 91 años; adiós a la defensora de los chimpancés y Mensajera de la Paz de la ONU

La etóloga británica Jane Goodall , reconocida mundialmente por su revolucionario estudio de los chimpancés y su incansable labor en defensa del medio ambiente, falleció este miércoles 1 de octubre a los 91 años en California, mientras realizaba una gira de conferencias en Estados Unidos.

De acuerdo al comunicado, la científica falleció por causas naturales. Su partida deja un vacío profundo en la ciencia , la conservación y la conciencia ambiental global.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Un viaje que transformó la ciencia

En 1960, con apenas 26 años y sin formación científica formal, Goodall llegó al Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania.

Allí, comenzó su estudio pionero de los chimpancés , observando comportamientos complejos como el uso de herramientas, la comunicación y la formación de lazos sociales, desafiando las concepciones científicas de la época.

Un legado que perdura en la ciencia y la ayuda humanitaria

Fundadora del Instituto Jane Goodall y del programa Roots & Shoots, Goodall dedicó su vida a promover la conservación, el bienestar animal y la educación ambiental.

Murió la astrónoma Julieta Fierro a los 77 años [VIDEO] Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM, dedicó su vida a acercar la ciencia a México mediante libros, museos, radio y televisión.

Su trabajo ha inspirado a generaciones a comprender la interconexión entre todos los seres vivos y la importancia de proteger nuestro planeta. Además, desde 2002 es Mensajera de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A lo largo de su vida, Goodall recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Kyoto, la Medalla Hubbard y la Medalla Presidencial de la Libertad.

Su legado continúa vivo a través de su instituto y el programa Roots & Shoots, que empodera a jóvenes para liderar acciones en favor del medio ambiente.

Visita a México: un mensaje de esperanza

A finales de septiembre, Goodall visitó México para ofrecer la conferencia Razones para la esperanza en la Universidad de la Libertad y en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac.

TV Azteca Jane Goodall se reunió con María Laura Medina de Salinas en la Universidad de la Libertad

Organizada por el Podcast Elemental, Fundación Azteca y la Universidad de la Libertad, la conferencia reunió a estudiantes y activistas comprometidos con la causa ambiental.

Durante su intervención, Goodall enfatizó la urgencia de actuar para proteger la naturaleza: “Si no trabajamos juntos alrededor del mundo y actuamos ahora mismo para proteger lo que queda de la naturaleza, será demasiado tarde”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.