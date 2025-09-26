¡Basta de sobres! Expertos revelan cada cuánto tiempo debe comer un gato

La alimentación de un gato puede ser una de las más complejas y difíciles de entender para los amantes de los animales, pues de acuerdo con expertos en veterinaria y el cuidado de mascotas, los “michis” van cambiando sus hábitos de comida con el paso de los días y conforme se van haciendo adultos.

De acuerdo con el portal de Purina los gatos más pequeños y jóvenes deben comer al menos tres veces al día hasta cumplir el primer año de vida, pues durante este tiempo los michis necesitan consumir altas cantidades de proteínas, vitaminas y grasas para ayudarles en su desarrollo cognitivo y demás.

¿Cuánto debe comer un gato dependiendo su edad?

El mismo portal antes mencionado señala que no existe una “fórmula” secreta para conocer cada cuánto tiempo debe comer un gato , pues al igual que los humanos esto dependerá de la genética, tamaño y actividades que realice el ejemplar a lo largo del día.

Sin embargo, los expertos estipulan que entre los primeros seis meses y el año de vida del michi, los ejemplares deben comer en la mañana, tarde y noche para completar su desarrollo.

Será hasta que entre en la etapa adulta que la frecuencia de alimentación de un gato podría cambiar, pues en este periodo de su vida estos animales pueden comer entre una y dos veces al día, esto dependiendo de cada una de las porciones que se les proporcionen a lo largo de las 24 horas.

Sobrepeso en gatos

Lo antes mencionado toma más sentido gracias a que se ha dado a conocer que estos animales pueden presentar serios problemas de sobrepeso, lo cual a la larga les puede generar complicaciones más serios de salud como la diabetes.

El sobrepeso en estos animales se puede deber a la dieta excesiva de calorías y grasas, así como por la falta de actividad física en su rutina diaria.

Alimentos más saludables para los gatos

Algunos de los alimentos que pueden ayudar a que los gatos tengan una vida más saludable son el pollo, pavo, atún y maíz, los cuales son una buena fuente de proteínas y minerales para los michis.

De igual forma se recomienda darles aceite de pescado y soja, así como calcio y ácidos grasos de omega 3 y 6, los cuales ayudan a que los animales tengan un pelaje más brillante y fuerte, además de que apoyan al proceso de digestión.

Alimentos que generan sobrepeso en los gatos

Algunos de los alimentos que pueden generar sobrepeso en los gatos, siempre y cuando se tenga una dieta excesiva de estos productos, son los siguientes:

Croquetas

Dulces y snacks con alto número de proteína

Alimentos con exceso de grasas

Alimentos con carbohidratos simples

