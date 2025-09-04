Científicos revelan increíble dato del núcleo de Marte, alimentando teorías de que era similar a la Tierra

Hay una esfera de metal de 1200 kilómetros de diámetro en el núcleo de Marte . Sí, el interior de ese planeta es sólido y este hallazgo aumenta las posibilidades de que, en el pasado, Marte tenía ríos, lagos, océanos y posibles formas de vida.

La sonda estadounidense de Insight era una misión de la NASA que comenzó en el 2018 con el objetivo de medir la actividad sísmica de Marte, aunque en el 2022 perdieron contacto con la misma, gracias al polvo en la zona que afectaba la frecuencia.

NASA da detalles del núcleo de Marte

Sin embargo, tres años después, la NASA recuperó el contacto con la sonda espacial y los datos fueron impactantes, señalando que su núcleo está hecho de un material sólido, anunciando los detalles en Nature, portal referente de ciencia mundial.

Con esto, un equipo de investigación de China analizó los resultados, señalando que el núcleo de Marte podría estar compuesto de hierro y níquel, componentes similares al de la Tierra, con la posibilidad de también tener componentes más ligeros como el oxígeno.

Para llegar a esta conclusión, los científicos chinos se basaron en el registro de 23 maremotos, con epicentros ubicados a una distancia de 1200 y 2360 kilómetros de la sonda enviada por la NASA.

Teorías sobre la vida en Marte

Aunque claro, esto parte de una suposición de similitudes entre la actividad sísmica de la Tierra y Marte; todavía no existe un estudio que pueda confirmar al 100% los enigmas sobre el núcleo del ‘planeta rojo’, sin embargo, las posibilidades son reales.

Y es que una teoría muy popular señala que hace millones de años, Marte tenía condiciones similares a las de la Tierra en la que pudo haber vida inteligente, pero que ocurrió alguna tragedia que provocó que se convirtiera en un mundo desértico y, aparentemente, inhabitado.

