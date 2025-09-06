Hora y recomendaciones para ver la Luna de Maíz en México

Cada mes, el cielo nos regala fenómenos astronómicos increíbles y este 7 de septiembre de 2025 podremos disfrutar en México de la Luna de Maíz , un espectáculo imperdible para los amantes de la astronomía y para quienes les gusta ver nuestro satélite natural.

¿A qué hora ver la Luna de Maíz en México?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), la Luna de Maíz será visible durante toda la noche del 7 de septiembre; sin embargo, esto dependerá del clima pues, si esta nublado o lluvioso será más difícil observarla.

Recomendaciones para ver la Luna de Maíz

Si quieres observar la Luna de Maíz te recomendamos que consideres lo siguiente:

Busca un lugar con poca contaminación lumínica, lo mejor es alejarse de ciudades urbanas donde hay mucha iluminación.

Consulta el pronóstico del tiempo, pues es fundamental que el cielo este despejado.

Usa binoculares o telescopio para que puedas observar con mayor claridad los cráteres y relieves.



Estás serán las fases de la Luna en septiembre de 2025:

Luna llena: 7 de septiembre, 12:08 p.m.

Cuarto menguante: 14 de septiembre, 4:32 a.m.

Luna nueva: 21 de septiembre, 1:54 p.m.

Cuarto creciente: 29 de septiembre, 5:54 p.m.

Eclipse lunar total

Además, se habrá un eclipse lunar total el 7 y 8 de septiembre donde la Luna atravesará la sombra umbral de la Tierra y adquirirá un tono rojizo. Desafortunadamente, este fenómenos no será visible en México.

Otros fenómenos astronómicos de septiembre

Si te gusta la astronomía , no dejes de ver el cielo en septiembre, aquí te decimos cuáles son los fenómenos imperdibles:

8 de septiembre: Conjunción Luna-Saturno

9 de septiembre: Lluvia de meteoros y Perseidas

14 de septiembre: Ocultación de Elnath por la Luna

16 de septiembre: Conjunción Luna-Júpiter

19 de septiembre: Triángulo Luna-Venus-Régulo

21 de septiembre: Saturno en oposición

21 de septiembre: Luna nueva

22 de septiembre: Equinoccio de septiembre

23 de septiembre: Neptuno en oposición

