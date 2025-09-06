inklusion.png Sitio accesible
Hora y recomendaciones para ver la Luna de Maíz en México

Si te gustan los fenómenos astronómicos, durante septiembre habrá Luna Llena, eclipse y lluvia de estrellas, te damos recomendaciones para observarlos.

Luna de Maíz en México
Getty Images
Actualizado el 06 septiembre 2025 12:10hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Cada mes, el cielo nos regala fenómenos astronómicos increíbles y este 7 de septiembre de 2025 podremos disfrutar en México de la Luna de Maíz , un espectáculo imperdible para los amantes de la astronomía y para quienes les gusta ver nuestro satélite natural.

¿A qué hora ver la Luna de Maíz en México?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), la Luna de Maíz será visible durante toda la noche del 7 de septiembre; sin embargo, esto dependerá del clima pues, si esta nublado o lluvioso será más difícil observarla.

Recomendaciones para ver la Luna de Maíz

Si quieres observar la Luna de Maíz te recomendamos que consideres lo siguiente:

  • Busca un lugar con poca contaminación lumínica, lo mejor es alejarse de ciudades urbanas donde hay mucha iluminación.
  • Consulta el pronóstico del tiempo, pues es fundamental que el cielo este despejado.
  • Usa binoculares o telescopio para que puedas observar con mayor claridad los cráteres y relieves.

Estás serán las fases de la Luna en septiembre de 2025:

  • Luna llena: 7 de septiembre, 12:08 p.m.
  • Cuarto menguante: 14 de septiembre, 4:32 a.m.
  • Luna nueva: 21 de septiembre, 1:54 p.m.
  • Cuarto creciente: 29 de septiembre, 5:54 p.m.

Eclipse lunar total

Además, se habrá un eclipse lunar total el 7 y 8 de septiembre donde la Luna atravesará la sombra umbral de la Tierra y adquirirá un tono rojizo. Desafortunadamente, este fenómenos no será visible en México.

Otros fenómenos astronómicos de septiembre

Si te gusta la astronomía , no dejes de ver el cielo en septiembre, aquí te decimos cuáles son los fenómenos imperdibles:

  • 8 de septiembre: Conjunción Luna-Saturno
  • 9 de septiembre: Lluvia de meteoros y Perseidas
  • 14 de septiembre: Ocultación de Elnath por la Luna
  • 16 de septiembre: Conjunción Luna-Júpiter
  • 19 de septiembre: Triángulo Luna-Venus-Régulo
  • 21 de septiembre: Saturno en oposición
  • 21 de septiembre: Luna nueva
  • 22 de septiembre: Equinoccio de septiembre
  • 23 de septiembre: Neptuno en oposición

