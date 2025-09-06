Hora y recomendaciones para ver la Luna de Maíz en México
Si te gustan los fenómenos astronómicos, durante septiembre habrá Luna Llena, eclipse y lluvia de estrellas, te damos recomendaciones para observarlos.
Cada mes, el cielo nos regala fenómenos astronómicos increíbles y este 7 de septiembre de 2025 podremos disfrutar en México de la Luna de Maíz , un espectáculo imperdible para los amantes de la astronomía y para quienes les gusta ver nuestro satélite natural.
¿A qué hora ver la Luna de Maíz en México?
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), la Luna de Maíz será visible durante toda la noche del 7 de septiembre; sin embargo, esto dependerá del clima pues, si esta nublado o lluvioso será más difícil observarla.
Recomendaciones para ver la Luna de Maíz
Si quieres observar la Luna de Maíz te recomendamos que consideres lo siguiente:
- Busca un lugar con poca contaminación lumínica, lo mejor es alejarse de ciudades urbanas donde hay mucha iluminación.
- Consulta el pronóstico del tiempo, pues es fundamental que el cielo este despejado.
- Usa binoculares o telescopio para que puedas observar con mayor claridad los cráteres y relieves.
Estás serán las fases de la Luna en septiembre de 2025:
- Luna llena: 7 de septiembre, 12:08 p.m.
- Cuarto menguante: 14 de septiembre, 4:32 a.m.
- Luna nueva: 21 de septiembre, 1:54 p.m.
- Cuarto creciente: 29 de septiembre, 5:54 p.m.
Eclipse lunar total
Además, se habrá un eclipse lunar total el 7 y 8 de septiembre donde la Luna atravesará la sombra umbral de la Tierra y adquirirá un tono rojizo. Desafortunadamente, este fenómenos no será visible en México.
Otros fenómenos astronómicos de septiembre
Si te gusta la astronomía , no dejes de ver el cielo en septiembre, aquí te decimos cuáles son los fenómenos imperdibles:
- 8 de septiembre: Conjunción Luna-Saturno
- 9 de septiembre: Lluvia de meteoros y Perseidas
- 14 de septiembre: Ocultación de Elnath por la Luna
- 16 de septiembre: Conjunción Luna-Júpiter
- 19 de septiembre: Triángulo Luna-Venus-Régulo
- 21 de septiembre: Saturno en oposición
- 21 de septiembre: Luna nueva
- 22 de septiembre: Equinoccio de septiembre
- 23 de septiembre: Neptuno en oposición
