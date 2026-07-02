¿De cuánto es la multa para reabrir una tienda clausurada en CDMX?

Si eres dueña o dueño de una tienda en la Ciudad de México (CDMX) y te la “suspendieron” o “clausuraron” no recurras a quitar los sellos, ya que estarías cometiendo un delito que se castiga con cárcel. Lo primero que debes hacer es guardar la calma y pagar la multa para que la puedas reabrir.

Solo el Personal Especializado en Funciones de Verificación pertenecientes al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la CDMX tiene la facultad de retirar los sellos de Suspensión de Actividades y de Clausura.

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¿Cuáles son los pasos para que retiren los sellos?

En base a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, los pasos para que los sellos sean retirados son los siguientes:

Pago de la multa correspondiente

Exhibir los documentos o elementos que acrediten que se solucionaron las irregularidades por las que se puso el sello

Exhibir la carta compromiso de cierre definitivo de actividades comerciales o haber concluido el término de clausura temporal impuesto por la autoridad

¿De cuánto es la multa para reabrir una tienda clausurada?

El INVEA señaló al equipo de adn Noticias que el precio de la multa oscila de entre 20 mil a 50 mil pesos, sin embargo, será la Dirección de Sustanciación y Calificación la que determinará la suma exacta, la cual puede ser mayor o menor.

¿En dónde debe pagarse la multa?

La multa debe pagarse únicamente en la Secretaría de Finanzas y no al personal que acuda al negocio. En caso se detectar actitudes sospechosas, se puede hacer el reporte al teléfono 5547377700 del INVEA.

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