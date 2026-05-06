Es oficial en Querétaro: aprueban donación de terreno en este municipio para construir nuevas viviendas Infonavit

El acceso a la vivienda en Querétaro avanza a pasos firmes luego de que el Congreso local aprobara la donación de un terreno que permitirá desarrollar casas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La medida, que se aplicará en el municipio de Tequisquiapan, abre la puerta a nuevas oportunidades habitacionales para familias trabajadoras que buscan estabilidad y patrimonio. Además, se trata de una acción vinculada a un programa federal que busca ampliar el acceso a vivienda en distintas regiones del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se aprobó y para qué se usará el terreno?

De acuerdo con autoridades queretanas, el Congreso estatal autorizó que el municipio pueda disponer legalmente de un predio de su propiedad para donarlo al Infonavit. Este paso, que fue aprobado por unanimidad, permite que el terreno pueda destinarse a proyectos habitacionales sin restricciones administrativas.

El espacio cuenta con una superficie cercana a los 2 mil 400 metros cuadrados y un valor estimado superior a los 3 millones de pesos. Será utilizado para la construcción de vivienda de interés social como parte del programa Vivienda para el Bienestar, lo que permitirá avanzar en la atención de la demanda habitacional en la zona.

El ahorro que tu familiar construyó con años de esfuerzo no se pierde. 🍀​



Si nunca utilizó su Crédito Infonavit o dejó un saldo a favor, tú como beneficiario puedes recuperar ese patrimonio.​



Aquí podrás encontrar más información sobre este proceso 👇​https://t.co/HORiajClnB. pic.twitter.com/97wexSl7dU — Infonavit (@Infonavit) May 5, 2026

Además, el proyecto contempla una inversión que supera los 170 millones de pesos, lo que no solo impacta en la construcción de viviendas, sino también en la generación de empleos y actividad económica local relacionada con materiales y servicios.

¿Quiénes podrán acceder y qué implica para el municipio?

Aunque en esta etapa no se detallan requisitos específicos, las viviendas estarán dirigidas a derechohabientes del Infonavit que cumplan con las condiciones para obtener un crédito. En este caso, también se contempla un esquema accesible, con financiamientos que buscan evitar cargas excesivas para las familias.

Para Tequisquiapan, esta decisión también forma parte de una estrategia de crecimiento ordenado, alineada con el bienestar de su población.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.