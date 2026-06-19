Con la finalidad de protegerte y evitar las llamadas de bancos que promueven servicios y productos financieros, Condusef creó desde el 2007 el “Registro Público de Usuarios Personas Físicas” (Reus), que te permite inscribirte a una base de datos para restringir estas llamadas promocionales tanto a tu celular como a tu casa.

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En adn Noticias te decimos cómo lograr que todos tus números, tanto personales y de trabajo, queden exentas de estas molestas llamadas o envío de información.

¿Estás cansado de llamadas que te ofrecen tarjetas de crédito, seguros o créditos? Ponles un alto, regístrate en el #REUS: https://t.co/P0P2JoB6NC pic.twitter.com/gBd0fbGIg2 — CONDUSEF (@CondusefMX) August 30, 2023

¿Cómo registrarte en el Reus de la Condusef para no recibir llamadas?

Lo primero es entrar a la página oficial de inscripción en el Reus para llenar la siguiente información:

Nombres, primer apellido, segundo apellido y estado

Teléfono particular, móvil y correo electrónico a restringir

Teléfono laboral, extensión o móvil y correo electrónico a restringir

También tienes la opción de restringir la información de un familiar y aclarar si deseas recibir de solo una institución financiera. Finalmente, dale clic en “guardar” y tus líneas estarán libres de esta publicidad.

Para darte de baja, es casi el mismo procedimiento en el siguiente enlace.

¿De qué otras formas puedes restringir tus líneas con Reus?

Además del trámite en línea y 100% gratuito, habilitaron diversos canales de acceso, como:

Centro de Atención Telefónica: 01800 999 8080 a nivel nacional o al 5340 0999 en el Valle de México

En cualquier oficina de la Condusef: Av. Insurgentes Sur 762, col. Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100

En total existen 36 oficinas de atención localizadas en las ciudades más importantes del país, y para localizarlas puedes ingresar a la página de Unidades de Atención a Usuarios.

Para realizar el trámite, deberás acudir con un comprobante telefónico e identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional) y en caso de que no corresponda la dirección, un comprobante de domicilio.

Cabe destacar que, luego de 45 días naturales de la inscripción, el trámite se mantiene vigente por dos años.

¿Qué pasa si te siguen llamando a pesar de haber hecho el Reus?

La Condusef aclaró que, si pasado el plazo sigues recibiendo llamadas o correos, puedes realizar un Aviso de Infracción presentándote a cualquiera de sus oficinas. Solo debes de llevar identificación oficial y los datos de la llamada o correo para infraccionar al banco en cuestión.

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