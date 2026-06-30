Embajada de Estados Unidos alerta sobre error en trámite de visa para trabajadores y estudiantes

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer un aviso importante para las personas que solicitaron visas de estudiante y de trabajo.

La autoridad migratoria alertó sobre un error que se cometió al realizar el trámite en días recientes.

La aplicación móvil de Global Entry ya está disponible. La app permite a los viajeros de confianza inscritos en Global Entry completar su proceso de ingreso al país desde su teléfono, en lugar de esperar en la fila para usar un quiosco.



Más información: https://t.co/gMKqZ0HQum https://t.co/qFDkQmq8xl — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 26, 2026

¿Cuál es el error que se cometió en el trámite de la visa?

En una publcación de este 30 de junio señaló que si un mexicano solicitó las visas de estudiante o trabajo el pasaporte debe quedarse en la ventanilla donde ocurrió la entrevista para el estampado de la visa.

Indicó que si el oficial aprobó la visa y no mencionó que el caso es de revisión adicional, y se devolvió el pasaporte, es necesario cantactar a la Embajada.

“Verificaremos tu información y te daremos instrucciones sobre cómo enviarnos o traernos tu pasaporte para procesar la impresión de tu visa”, señaló.

¿Cuáles son los visados que se revisarán según la Embajada?

Las visas que entran en este llamado son:

Estudiante

F

M

J

Trabajo

B1 empleada doméstica

TN/TD

H1B/H4

I

C1/D

L1/L2

O1/O2

P1/P2/P3/P4

Q1 y R1

La autoridad indicó que el tiempo de procesamientoes de 7 a 10 días hábiles para visas de estudiante y trabajo.

Tipos de visas para entrar a Estados Unidos

Algunos de los visados que ofrece la Embajada de Estados Unidos en México son:

Turismo y visitantes

Negocios

Empleo

Estudios e intercambios

Inmigrates

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