Lista de ciudadanos que pueden entrar a EUA sin visa americana en 2026

Muchas personas desean viajar a Estados Unidos este 2026, sin embargo, mientras millones de latinoamericanos deben tramitar una visa para ingresar a Estados Unidos, existe un excepción en la región.

Tramitar la visa americana es obligatorio para ingresar legalmente a los Estados Unidos si tu país no cuenta con el Programa de Exención de Visa. Funciona como una autorización oficial que demuestra que cumples con los requisitos para solicitar la entrada por un propósito específico y temporal.

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¿Qué personas de LATAM no necesitan visa americana para entrar a EUA en 2026?

Los ciudadanos de Chile son los únicos en América Latina que pueden viajar al país norteamericano sin necesidad de obtener una visa de turista, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Este beneficio es posible gracias al Programa de Exención de Visa, una iniciativa del gobierno estadounidense que permite a los ciudadanos de determinados países ingresar por turismo o negocios durante un periodo máximo de 90 días sin necesidad de una visa tradicional.

El país sudamericano forma parte de este programa desde 2014, convirtiéndose en el único país latinoamericano incluido en la lista de naciones participantes.

¿Qué trámite deben hacer los chilenos para viajar sin visa americana 2026?

Los ciudadanos de ese país deben tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos. Este tipo de permiso se solicita en línea, tiene una vigencia de dos años y permite múltiples ingresos, siempre que cada estancia no supere los 90 días. Asimismo es indispensable contar con un pasaporte electrónico vigente.

Visa americana 2026: ¿Qué pasa con las personas con doble nacionalidad?

El programa también aplica para personas que tienen doble nacionalidad, siempre y cuando una de ellas sea chilena. Por ejemplo, un ciudadano colombiano o argentino con nacionalidad chilena puede ingresar a Estados Unidos sin visa si presenta su pasaporte del país andino y obtiene la autorización ESTA.

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