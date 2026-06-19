Uno de los documentos más complejos pero necesarios es la visa, que es una autorización oficial emitida por un país que permite a un ciudadano extranjero ingresar, permanecer temporalmente o salir de su territorio.

Miles de mexicanos aplican diariamente y es común escuchar que les fue rechazada la solicitud, debido a las restricciones que tiene dicho país.

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¿Cómo funcionan la visa para entrar a otro país?

La visa funciona como un permiso previo y sirve para que las autoridades verifiquen que el viajero cumple con los requisitos necesarios para su visita.

A diferencia con el pasaporte, este es un documento de identidad internacional, mientras que la visa es el permiso.

¿Cuáles son los motivos de salud para rechazar una visa?

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los motivos de salud por los cuales se cancela la solicitud de una visa son los siguientes:

A quien se le determine que tiene una enfermedad contagiosa de importancia para la salud pública;

Quien tenga un trastorno físico o mental y un comportamiento asociado con dicho trastorno que pueda representar una amenaza para la seguridad o el bienestar de otros.

Haber tenido un trastorno físico o mental y un historial de comportamiento asociado con dicho trastorno cuyo comportamiento sea probable que se repita

Quien sea determinado como consumidor o adicto a las drogas

Estas son las vacunas que se solicitan para la visa

Las autoridades también indican que los extranjeros que soliciten visa deberán haber recibido vacunación contra enfermedades prevenibles como:

Paperas

Sarampión

Rubéola

Poliomielitis

toxoides tetánico y diftérico

Tos ferina

Influenza tipo B

Hepatitis B

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