Edomex entrega hologramas tipo D para personas con discapacidad: las tres exenciones que cambiarán tu forma de circular por la ciudad

El holograma tipo D permite a los automovilistas de Edomex exentar de forma permanente las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula y las contingencias ambientales atmosféricas.

La Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica regula la expedición de este beneficio fiscal y ambiental en el territorio mexiquense. Las personas con discapacidad permanente o sus acompañantes directos tienen la facultad jurídica de gestionar el documento de circulación excepcional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los beneficios de circulación de la Constancia tipo D en Edomex?

Exención del Hoy No Circula: permite el tránsito diario del automóvil particular sin importar el color del engomado o la terminación de las placas.

permite el tránsito diario del automóvil particular sin importar el color del engomado o la terminación de las placas. Exención de Contingencias Ambientales: cancela las restricciones de resguardo vehicular obligatorias durante las alertas atmosféricas por ozono decretadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

cancela las restricciones de resguardo vehicular obligatorias durante las alertas atmosféricas por ozono decretadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Exención de Verificación Vehicular: Libera al propietario del pago de la tarifa del servicio semestral, realizando la prueba obligatoria en el Centro de Verificación Vehicular de forma gratuita.

La validez de este engomado tiene un reconocimiento oficial absoluto en Edomex y en las avenidas de la Ciudad de México.

¿Qué requisitos solicita el Gobierno del Estado de México para tramitar el holograma tipo D?

La plataforma del Sistema de Verificación Vehicular del Estado de México concentra las solicitudes de primera vez y renovación de manera digital. Los usuarios deben dar seguimiento al estatus de su expediente en un plazo de quince días hábiles posteriores al envío para conocer el dictamen técnico de procedencia de la autoridad ambiental.

El expediente digitalizado del solicitante requiere la carga de los siguientes documentos oficiales:

Certificado médico original: resumen clínico emitido por una institución pública de salud que especifique el tipo de padecimiento que imposibilita el uso del transporte público de pasajeros.

resumen clínico emitido por una institución pública de salud que especifique el tipo de padecimiento que imposibilita el uso del transporte público de pasajeros. Identificaciones oficiales vigentes: credenciales del propietario de la unidad y del titular con discapacidad, incluyendo carnet o fotografía si el paciente es menor de edad.

credenciales del propietario de la unidad y del titular con discapacidad, incluyendo carnet o fotografía si el paciente es menor de edad. Soportes vehiculares básicos: tarjeta de circulación vigente expedida por las autoridades mexiquenses, la clave única de registro de población y la última constancia de verificación vehicular.

La aprobación del trámite obliga al beneficiario a presentar el automóvil en el Centro de Verificación Vehicular seleccionado para que el personal realice el pegado del holograma en la parte superior derecha del parabrisas. La vigencia de los derechos de libre circulación abarca un periodo de un año a partir de su expedición oficial. Las familias mexiquenses gestionan la renovación durante el mes en que concluye el periodo del engomado para mantener vigentes los incentivos de movilidad metropolitana.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.