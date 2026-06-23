¿Vas a salir? Toma en cuenta que este martes 23 de junio de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se mantiene vigente el programa Hoy No Circula.

De acuerdo a las autoridades, los automóviles que no pueden circular este lunes son:

Engomado rosa

Placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

En caso de no acatar las medidas restrictivas, el reglamento de tránsito de la capital del país prevé una multa equivalente a 20 y hasta 30 UMA, es decir, más de tres mil pesos.

Asimismo, todo esto aplicará desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país).

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 23 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/s4zgAgzZMC — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 23, 2026

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¿Cuáles son los automóviles exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy martes 23 de junio?

Los carros exentos de las medidas en Edomex y CDMX son:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay probabilidad de Contingencia Ambiental en CDMX hoy 23 de junio?

Con base en lo que establece la Dirección de Monitoreo Atmosférico, el Índice de Aire y Salud es aceptable por lo que el nivel de riesgo es moderado, es decir, que la probabilidad de activarse la Fase 1 de Contingencia Ambiental es bajo, aunque esto puede cambiar a lo largo del día.

Lo anterior es porque se prevé un ambiente fresco a templado con bancos de nieblas en zonas altas y cielo parcialmente nublado.

Por la tarde habrá ambiente cálido; sin embargo, también con probabilidad de chubascos en CDMX y Edomex, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y rachas de viento.

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