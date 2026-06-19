Estados Unidos acaba de habilitar un servicio para saltarse la fila de la visa americana: comenzará el 1 de julio, esto cuesta y así funciona

Quienes planean viajar a Estados Unidos por turismo o negocios tendrán una nueva alternativa para obtener una cita consular en menos tiempo. A partir de julio entrará en operación una modalidad especial que permitirá acceder a entrevistas prioritarias para ciertos solicitantes de visa.

Sin embargo, el beneficio tendrá un costo considerable de más de $700 dólares y no estará disponible de manera ilimitada.

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¿En qué consiste el nuevo servicio para la visa americana?

De acuerdo con el Departamento de Estado, el programa piloto está dirigido a personas que tramiten visas de visitante B1 y B2, utilizadas principalmente para viajes de negocios y turismo. Quienes decidan utilizar esta modalidad podrán acceder a una entrevista consular en un plazo máximo de 10 días hábiles.

La nueva opción comenzará a funcionar el 1 de julio de 2026 y estará disponible únicamente en determinadas embajadas y consulados seleccionados por el mismo Departamento de Estado.

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer la lista definitiva de sedes participantes, aunque se espera que la información se publique antes del arranque del programa.

¿Cuánto dinero habrá que pagar?

La tarifa acelerada tendrá un costo de $750 dólares adicionales al precio habitual de la solicitud de visa. Actualmente, el trámite regular para una visa de visitante tiene un costo de $185 dólares.

Esto significa que quienes opten por una cita prioritaria deberán cubrir un pago total de $935 dólares, equivalente a aproximadamente $16 mil 200 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio vigente al momento de realizar el trámite.

July 2026 Visa Bulletin



The U.S. Department of State (DOS) has released the July 2026 Visa Bulletin. There is forward movement in select employment-based categories, while certain employment-based categories retrogress. All cutoff dates listed below refer to the final action… pic.twitter.com/XiCcCAEhqU — Murthy Law Firm (@murthylawfirm) June 16, 2026

Lo que sí obtienes y lo que no cambia con el pago extra

El principal beneficio consiste en reducir el tiempo para obtener una entrevista consular. Sin embargo, el pago adicional no modifica los criterios utilizados para aprobar o rechazar una solicitud.

Las revisiones de seguridad, la documentación requerida y la evaluación realizada por el oficial consular seguirán exactamente el mismo procedimiento que en el esquema tradicional.

En otras palabras, la tarifa prioritaria permite acceder antes a una cita, pero no incrementa las posibilidades de recibir una respuesta favorable.

¿Qué ocurre si cancelas o si la visa es rechazada?

Uno de los aspectos más importantes para los solicitantes es que el dinero pagado por este servicio no podrá recuperarse en determinadas circunstancias. La tarifa total continuará siendo válida incluso si la persona cancela su cita, no acude a la entrevista o recibe una negativa durante el proceso de evaluación migratoria.

Por ello, especialistas recomiendan revisar cuidadosamente los requisitos antes de elegir la modalidad acelerada y realizar el pago correspondiente.

La iniciativa fue presentada como un plan piloto que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, las autoridades estadounidenses analizarán su funcionamiento y la demanda generada entre los solicitantes.

También se ha informado que la cantidad de citas prioritarias será limitada para evitar afectaciones a quienes continúan utilizando el procedimiento regular. Una vez concluida la fase de prueba, el gobierno estadounidense determinará si el programa se mantiene, se amplía o sufre modificaciones para los próximos años.

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