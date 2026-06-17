Aplicar a apoyos y becas para desempleados en Aguascalientes: requisitos y paso a paso para el trámite

Encontrar una nueva oportunidad laboral puede ser un proceso complejo, especialmente cuando no se sabe qué apoyos están disponibles. En Aguascalientes, el Programa de Apoyo al Empleo 2026 busca orientar a las personas interesadas para identificar las opciones que mejor se adapten a sus necesidades.

Para acceder, el primer paso es acercarse al Servicio Estatal y Nacional de Empleo, donde se realiza el registro y la valoración. Aunque cualquier persona puede iniciar el trámite, el programa contempla atención preferente para quienes enfrentan más dificultades al momento de la búsqueda laboral.

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¿Qué apoyos pueden solicitar las personas desempleadas en Aguascalientes?

De acuerdo con las reglas del Programa de Apoyo al Empleo, el objetivo es facilitar la incorporación de personas buscadoras de trabajo a empleos formales, mediante servicios de intermediación y movilidad laboral.

Esto significa que el programa no funciona como un depósito automático, sino como una ruta de acompañamiento para vincular a los solicitantes con oportunidades disponibles. Además, pueden considerarse acciones de capacitación para fortalecer habilidades, siempre que estén activas dentro de la operación estatal.

Dentro del programa, los apoyos se organizan en cuatro componentes principales:

Movilidad laboral : dirigido a personas que necesitan trasladarse a otra zona para ocupar una vacante, especialmente trabajadores del sector primario, como jornaleros agrícolas

: dirigido a personas que necesitan trasladarse a otra zona para ocupar una vacante, especialmente trabajadores del sector primario, como jornaleros agrícolas Bécate : enfocado en capacitación para fortalecer habilidades antes de incorporarse a un empleo, ofreciendo apoyos económicos

: enfocado en capacitación para fortalecer habilidades antes de incorporarse a un empleo, ofreciendo apoyos económicos Fomento al autoempleo : dirigido a quienes buscan iniciar o fortalecer una actividad productiva propia

: dirigido a quienes buscan iniciar o fortalecer una actividad productiva propia Repatriados trabajando: orientado a mexicanos que regresan al país y requieren apoyo para reincorporarse al mercado laboral

Además, las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), publicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) establecen atención preferente para personas que enfrentan mayores barreras para ingresar al mercado laboral, como:

Mujeres

Jóvenes

Personas mayores de 40 años

Jornaleros agrícolas

Personas con discapacidad

Víctimas de delito

Personas en contexto de movilidad

¿Cuáles son los requisitos para iniciar el trámite?

Para iniciar el proceso, los interesados deben registrarse como buscadores de empleo ante el Servicio Nacional de Empleo, y reunir los siguientes requisitos básicos:

Ser mayor de edad.

Contar con CURP.

Registrarse como persona buscadora de empleo ante el SNE.

Presentar identificación oficial.

Tener a la mano una solicitud de empleo o currículum actualizado.

En el caso de empresas que quieran registrar vacantes dentro del esquema, el Portal del Empleo permite darse de alta como empleador y publicar ofertas laborales de manera gratuita, siempre que cumplan con los datos solicitados por el sistema.

Paso a paso para aplicar al Programa de Apoyo al Empleo

Para iniciar el trámite, las personas interesadas deberán seguir estos pasos:

Reunir la documentación básica

Registrarse en el Portal del Empleo como persona buscadora de trabajo o acudir directamente a las oficinas del Servicio Estatal y Nacional de Empleo en Aguascalientes.

Esperar la orientación del personal del SNE, que podrá canalizar al solicitante hacia vacantes, ferias de empleo, bolsas de trabajo, movilidad laboral o capacitación disponible.

Dar seguimiento a la opción asignada. Si se trata de una vacante, la persona deberá continuar el proceso con la empresa; si corresponde a movilidad laboral o capacitación, tendrá que cumplir con los requisitos específicos que indique el SNE.

¿Dónde pedir información en Aguascalientes?

Las personas interesadas pueden recibir orientación en las oficinas del Servicio Estatal y Nacional de Empleo Aguascalientes, ubicadas en el Complejo Ficotrece, en avenida Manuel Gómez Morín sin número, Nave 55, colonia Ferronales. La atención se brinda de lunes a viernes, de 08:00 a 15:30 horas.

También pueden comunicarse al teléfono 449 971 94 01, extensión 5900, para resolver dudas sobre registro, vacantes o componentes del programa, el Portal del Empleo permite consultar ofertas laborales en Aguascalientes y realizar el registro en línea antes de acudir de forma presencial.

Como alternativa, los buscadores de trabajo pueden acudir a los “Jueves de Bolsa de Trabajo”, jornadas presenciales que se realizan en Palacio de Gobierno.

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