Verificación vehicular en Querétaro: estos son los precios del trámite en 2026

El trámite de verificación vehicular en Querétaro es obligatorio para todo conductor que quiera cumplir con la norma de emisiones contaminantes. Aunque muchos conocen el proceso, pocos saben cuánto cuesta exactamente en 2026 ni qué documentos deben llevar el día del trámite.

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Precios de la verificación vehicular en Querétaro 2026

Los costos varían según el tipo de calcomanía que corresponda a tu vehículo . Conoce el desglose oficial antes de agendar tu cita.

Calcomanía 2 (uso particular y de carga): $446.94 pesos (3.81 UMAS)

(uso particular y de carga): (3.81 UMAS) Calcomanía 2 (transporte público): $192.39 pesos (1.64 UMAS)

(transporte público): (1.64 UMAS) Calcomanía 1 : $446.94 pesos (3.81 UMAS)

: (3.81 UMAS) Calcomanía 0 : $762.52 pesos (6.50 UMAS)

: (6.50 UMAS) Calcomanía doble cero (00): $1,759.65 pesos (15 UMAS)

El trámite se realiza dos veces al año, una por semestre. Su incumplimiento genera sanciones económicas que superan con creces el costo de la verificación.

Cada tipo de calcomanía refleja el nivel de emisiones del vehículo. Los autos con mayor contaminación pagan tarifas más altas por concepto de control ambiental.

Centro de verificación vehicular en Querétaro.|Facebook Verifiqro

Documentos para el trámite de verificación en Querétaro

Llevar la documentación completa el día de tu cita es indispensable para evitar contratiempos. Estos son los papeles que debes tener listos :

Original de la tarjeta de circulación y certificado de verificación anterior

y certificado de verificación anterior Copia de la carta factura (solo vehículos nuevos que soliciten holograma doble cero)

(solo vehículos nuevos que soliciten holograma doble cero) Recibo oficial de pago o multa , en caso de aplicar

, en caso de aplicar Comprobante de alta de placa , si es la primera vez en el Padrón Vehicular Estatal

, si es la primera vez en el Padrón Vehicular Estatal Comprobante de baja y alta de placa, más el último certificado, en caso de cambio de placas

Revisar tu carpeta de documentos antes de salir te ahorra tiempo y posibles rechazos en el centro de verificación. Un trámite bien preparado es un trámite sin contratiempos.