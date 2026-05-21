Querétaro está multando a todos los conductores que no cumplan con este dato de la tarjeta de circulación

Querétaro sanciona con severidad una práctica muy común entre las familias mexicanas durante los traslados diarios. Las autoridades viales de este estado intensificaron las revisiones para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

El documento oficial del coche determina cuántos ocupantes pueden viajar al mismo tiempo dentro de la cabina. Rebasar esa capacidad altera el diseño del vehículo y eleva el riesgo de accidentes mortales en la entidad.

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¿Cuál es el dato de la tarjeta de circulación que causa multas a los conductores en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro detalla el castigo financiero para esta falta vial. La normativa vigente prohíbe transportar un mayor número de personas que el señalado en el control vehicular.

El Artículo 73, fracción VII de dicho ordenamiento legal fija la penalización entre las 5 y 10 UMA. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (117.31 pesos), el costo alcanza los 1,173.10 pesos.

Esta infracción también resta un punto de penalización directamente en la licencia de conducir del operador. Los oficiales de tránsito retienen el coche si los pasajeros adicionales ponen en peligro inminente la movilidad general.

Licencia de conducir tipo C Los oficiales quitan un punto en la licencia de conducir por esta falta vial. (Getty Images)

¿Qué otras obligaciones vehiculares aplican para los conductores en Querétaro?

Los operativos de control exigen portar siempre la documentación original vigente al momento de circular. Los conductores deben mostrar la licencia de conducir y la póliza de seguro contra daños a terceros aplicable.

El cumplimiento de los límites de velocidad vigentes en las vías estatales previene la aplicación de multas extra. Las autoridades estatales buscan reducir los índices de siniestralidad mediante estas revisiones constantes en la entidad queretana.

La tarjeta de circulación funciona como el acta de nacimiento del vehículo ante las oficinas fiscales. Mantener los datos actualizados evita confusiones legales y contratiempos administrativos con la policía de tránsito local.

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