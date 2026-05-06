Querétaro ya está multando a todos los conductores que no tengan esta constancia en el auto

Circular por el municipio de Querétaro requiere el cumplimiento de normativas vigentes que aseguren la correcta identificación de las unidades motorizadas. De acuerdo con el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro, todos los vehículos deben contar con el chip, holograma y la constancia de inscripción al Registro Público Vehicular.

Este distintivo debe estar adherido obligatoriamente en el cristal delantero del vehículo para ser visible ante las autoridades. El incumplimiento de esta disposición es motivo de sanción administrativa para los automovilistas que transitan por las vialidades de la capital queretana.

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Requisitos para vehículos sin placas o extranjeros en Querétaro

El reglamento también especifica condiciones para casos particulares. En los vehículos que no cuenten con placas de circulación, los conductores están obligados a portar un permiso vigente para circular sin dichos documentos. Este permiso, emitido por la autoridad competente, debe colocarse en un lugar visible y libre de cualquier objeto o sustancia que obstruya su revisión.

Por otro lado, tratándose de unidades con placas de circulación extranjera, los propietarios deben portar en todo momento los documentos oficiales que describan las características del vehículo. Asimismo, es indispensable acreditar la legal estancia en el país conforme a las disposiciones legales aplicables para evitar el retiro de la unidad o la aplicación de infracciones.

hoy-no-circula-18-de-mayo-cdmx.jpg Multas en Querétaro (Twitter/@SSP_CDMX)

Costo de la multa y sanciones vigentes

No portar la constancia de inscripción, el chip o el holograma correspondiente conlleva una sanción económica. Según el tabulador del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito, la multa establecida para esta infracción es la siguiente:

Monto de la infracción: Equivalente de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Equivalente de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Puntos de penalización: No aplica para esta falta específica en la licencia de conducir.

Las autoridades municipales exhortan a los conductores a verificar que sus vehículos cuenten con toda la documentación y los elementos de registro adheridos al cristal delantero para evitar contratiempos durante los operativos de vigilancia vial en el municipio.

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