Estudiantes y servidores públicos de Querétaro tienen que hacer YA este trámite para no perder el boleto de $2 pesos en el transporte público

Hay un beneficio en Qrobús que está a punto de cambiar de manos y miles de personas pueden quedar afuera. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) abrió una convocatoria que define quién sigue subiendo al transporte público con tarifa preferente y quién vuelve a pagar el costo completo.

Estudiantes y personal al servicio de la comunidad son los dos públicos que tienen que actuar. El trámite no se hace solo. Esta vez todo se resuelve por la app Qrobús y los requisitos se simplificaron respecto a otros años, pero el plazo es acotado y no hay prórrogas para quienes lleguen tarde.

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¿Hasta cuándo hay tiempo para refrendar la Tarifa Unidos en Querétaro?

La AMEQ activó la ventana de renovación el pasado 20 de abril. El plazo es corto y hay que moverse. El refrendo se hace exclusivamente desde la aplicación Qrobús, sin filas ni citas presenciales; y tendrán tiempo únicamente hasta el sábado 20 de junio.

La convocatoria está dirigida a dos públicos: estudiantes inscritos en planteles de cualquier nivel —desde preescolar hasta superior— y personal al servicio de la comunidad. Adultos mayores y personas con discapacidad permanente quedan exentos, ya que conservan el beneficio de forma directa sin trámite adicional.

El marco legal está fijado en las Reglas de Operación del Programa de Subsidio al Servicio de Transporte Público en su modalidad de Colectivo, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 31 de enero.

¿Qué documentos se piden para el refrendo en la appQro 2026?

La novedad de esta convocatoria es la simplificación. El trámite ya no exige cuatro documentos como antes. Quienes hagan la renovación desde la aplicación solo necesitan dos archivos cargados de manera digital:

Constancia de estudios reciente, emitida por la institución educativa donde está inscrito el solicitante

reciente, emitida por la institución educativa donde está inscrito el solicitante Comprobante de domicilio con menos de tres meses de antigüedad

Una vez que el sistema valida la información, el usuario debe hacer una recarga mínima de dos pesos para reactivar la tarifa preferente en su tarjeta.

Las escuelas particulares tienen un requisito extra: deben contar con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios emitido por la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo o estar registradas en la base de datos oficial. Esa lista puede consultarse desde la AMEQ. Quien quede dentro del padrón conserva el descuento hasta que la agencia emita la próxima convocatoria.

¿Cuánto se ahorra realmente con la Tarifa Unidos en Qrobús?

El beneficio funciona así: dos pesos en el primer viaje y cero pesos en el transbordo dentro de la red Qrobús. El ahorro mensual se nota en cualquier bolsillo. Para un estudiante que viaja a clases todos los días, mantener este descuento marca una diferencia concreta frente a la tarifa general.

La AMEQ remarca que esta es la tarifa preferente más baja del país en transporte público. Por eso el refrendo no es un trámite menor: es la diferencia entre seguir pagando dos pesos o volver al cobro normal.

El padrón 2026 incluye hasta 35,300 lugares para usuarios que prestan algún servicio a la comunidad, lo que abarca alumnos de Centros de Formación para el Trabajo de sostenimiento público, entre otros perfiles previstos en las bases.

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