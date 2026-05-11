Adiós al cambio de placas gratis en Jalisco: esta es la fecha límite para evitar el pago

La prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco entra en su recta final y miles de automovilistas todavía no completan el reemplazo vehicular. El plazo extendido vence en mayo y después aplicarán los costos regulares del trámite. La medida arrancó en 2023 y ya se extendió en varias ocasiones para ordenar el padrón vehicular del estado.

Quien no haga la sustitución dentro de la prórroga deberá cubrir el pago íntegro de derechos, además de los recargos por las verificaciones pendientes. El proceso aplica para autos particulares registrados en Jalisco con placas anteriores al esquema vigente. La Recaudadora atiende por orden de llegada y por cita en algunos módulos.

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¿Cuándo vence la prórroga del cambio de placas en Jalisco?

La fecha límite para realizar el cambio de placas gratis en Jalisco es el viernes 29 de mayo de 2026. Después de ese día, el trámite vuelve a tener costo según el tabulador estatal vigente. Quien acuda fuera del plazo deberá pagar derechos vehiculares completos más los accesorios correspondientes.

El monto del reemplazo a partir del 30 de mayo ronda los 7 UMAs ($821.17 pesos), de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio 2026. A esto se suman adeudos previos si el vehículo arrastra refrendos vencidos. Cada caso depende del historial fiscal de la unidad.

La Secretaría de la Hacienda Pública confirmó que no habrá una nueva extensión automática. Los módulos atienden de lunes a viernes en horario regular y algunos sábados con agenda reducida. Conviene sacar cita para evitar filas largas en los últimos días.

Cambio de placas Jalisco vehiculos Solo hasta el 29 de mayo se puede hacer el reemplazo sin pagar derechos. (Imagen ilustrativa)

Requisitos para el trámite gratuito en la Recaudadora

Para acceder al cambio de placas sin costo hay que presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y la tarjeta de circulación. El vehículo debe estar al corriente en el pago de refrendos y verificaciones obligatorias. Sin esos requisitos, la Recaudadora rechaza el trámite en ventanilla.

El fundamento del cobro posterior está en el artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, que fija los derechos por expedición y reposición de placas.

Quien tenga adeudos puede regularizarlos en la misma cita y avanzar con el reemplazo el mismo día. Algunos módulos aceptan pago con tarjeta y otros solo en efectivo o transferencia. Conviene revisar antes la lista oficial de Recaudadoras en el portal del Gobierno de Jalisco.

Si tu auto está registrado en Jalisco y todavía tiene las placas viejas, agenda tu cita esta semana. Después del 29 de mayo el ahorro desaparece.

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