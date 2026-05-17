El Gabinete de Seguridad Federal dio a conocer que fueron desmantelados cinco “narcolaboratorios” en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, uno de ellos estaría vinculado con Audias Flores Silva, mejor conocido como El Jardinero y quien se perfilaba como uno de los nuevos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de El Mencho.

De acuerdo a las autoridades, en los operativos se neutralizaron casi 10 mil litros de percusores químicos, además de siete toneladas de sustancias para la elaboración de drogas sintéticas, lo que en estimaciones serían 650 millones de pesos.

En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.



En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se… pic.twitter.com/H1LJ8jvPhk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 17, 2026

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Operativo en Jalisco

Las operaciones en Jalisco se dieron en El Saucillo, donde se aseguraron 600 kilos de productor terminado, 750 litros de percusores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas, así como material diverso para la elaboración de drogas sintéticas.

Operativo en Nayarit; golpe al CJNG

Por otro lado, en El Capomo, Nayarit, localizaron 780 kilogramos de metanfetaminas sólidas, así como 300 litros de metanfetaminas líquidas.

De acuerdo a medios locales, este aseguramiento está relacionado con El Jardinero, quien era uno de los líderes de la zona y el responsable de producción y distribución de drogas sintéticas en la región, pero fue detenido el pasado 22 de abril.

Operativos en Sinaloa

En el poblado de Corralejo, en Sinaloa, se desmanteló otro laboratorio donde se aseguraron mil 500 litros de producto terminado, dos mil 500 litros de precursores químicos, tres mil 100 litros de sustancia de uso dual, así como mil 200 kilos de sosa cáustica y diversas herramientas utilizadas para la elaboración de drogas.

Mientras que en el poblado de Corral Viejo se realizaron tres decomisos:

En el primero se aseguraron mil 250 litros de producto terminado , mil kilos de cloruro de amonio , olla de peltre, tinas y tambos empleados para la producción de drogas.

, , olla de peltre, tinas y tambos empleados para la producción de drogas. En el segundo se aseguraron 500 litros de ácido acético , mil 500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de sustancias de uso dual

, y Finalmente, en el tercero se aseguraron mil kilos de producto terminado, 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica, 440 kilos de ácido tartárico, así como herramientas para la producción de narcóticos.

Las autoridades aseguraron que todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con las investigaciones.

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