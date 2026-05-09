Cambia el sistema de atención de salud en Zapopan: lanzan chatbot con IA y así funcionará en el municipio de Jalisco

En un esfuerzo por modernizar el contacto ciudadano en el sector salud, el municipio de Zapopan ha implementado oficialmente a EvaBot, una herramienta de Inteligencia Artificial que opera a través de WhatsApp. Este sistema busca reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a información crítica para los pacientes que utilizan los servicios municipales en el estado de Jalisco.

La implementación de este asistente virtual en el municipio de Jalisco responde a la necesidad de digitalizar procesos administrativos en el Organismo Público Descentralizado (OPD) de Salud.

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¿Cómo funciona EvaBot en Zapopan?

El nuevo chatbot de Zapopan, nombrado en honor a la enfermera Eva Briseño, funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los ciudadanos pueden acceder al servicio enviando un mensaje al número 33-4170-0780.

Entre las funciones principales que los zapopanos pueden realizar se encuentran consultas sobre:

Cuotas de recuperación

Horarios de atención en el Hospitalito (Centro y Sur)

Ubicación de las seis unidades de Cruces Verdes

Campañas de salud vigentes

Servicios de cada unidad de atención médica

Además de la información logística, EvaBot permite a los pacientes con expediente activo recibir notificaciones sobre la reprogramación de citas y consultar datos sobre pacientes hospitalizados, siempre que se cuente con la autorización previa de los familiares.

Es importante destacar que el sistema está diseñado exclusivamente para orientación administrativa y no para emitir diagnósticos médicos o tratamientos.

Innovación y salud en el municipio de Jalisco

La primera etapa de lanzamiento del chatbot de Zapopan pretende consolidar el uso de tecnología en la atención primaria, permitiendo que la ciudadanía resuelva dudas sobre campañas de salud vigentes sin necesidad de trasladarse físicamente a las unidades.

Las autoridades municipales enfatizaron que esta herramienta busca fortalecer la cercanía con la población, relegando los datos de inversión tecnológica a un segundo plano para priorizar el beneficio directo al usuario. En etapas posteriores, se espera que el chatbot evolucione para permitir trámites de salud 100% digitalizados dentro del municipio.

Se recomienda a los usuarios guardar el número oficial de EvaBot en sus contactos para verificar siempre la autenticidad de la información recibida y evitar caer en fraudes de números no oficiales.

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