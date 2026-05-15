Es oficial en Jalisco: estas placas tienen hasta el 31 de mayo para verificar o pagarán multa

Mayo cierra con una presión enorme para una porción específica del padrón vehicular de Jalisco. Hay una terminación de placa que debe cumplir un trámite obligatorio antes de que termine el mes, o el costo de incumplir será considerable. La autoridad ya advirtió que no habrá margen para excusas ni trámites de última hora.

El operativo de Policía Vial arranca apenas se cierre el calendario oficial. Cada conductor sorprendido en circulación sin regularizar pagará una multa, además del costo adicional que implica realizar el trámite fuera de tiempo. La cifra exacta de la sanción dependerá del caso particular.

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¿Qué placas deben verificar en Jalisco antes del 31 de mayo?

El calendario de verificación vehicular en Jalisco asigna a las placas con terminación 4 el turno de mayo 2026. Los propietarios cuentan con todo el mes para acudir a un verificentro autorizado y cumplir con la revisión de emisiones contaminantes.

Existe una excepción puntual al cierre del mes. El plazo se extiende hasta el 29 de mayo solo para conductores rezagados que hayan pagado durante 2025 el paquete completo de refrendo, placas y verificación. Quien no entre en ese supuesto, se rige por el 31 de mayo.

El comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, fue claro respecto al inicio de los operativos. A partir del 1 de junio, los agentes sancionarán a cualquier vehículo en circulación sin la regularización completa. No hay período de gracia adicional ni tolerancia para trámites extemporáneos para esta terminación de número de placas.

Placas_Jalisco.jpg Las placas terminadas en 4 deben verificar antes del 31 de mayo en Jalisco. (Gobierno de Jalisco)

¿Cuánto cuesta no cumplir con el canje de placas en Jalisco?

Las sanciones económicas por incumplir tienen un rango amplio. Las multas van desde $2,300 hasta $7,000 pesos (entre 19.6 y 59.7 UMAs), según el tipo de infracción y las condiciones particulares del vehículo detectado en circulación irregular.

El golpe no termina en la multa. Quien tramite el canje después del 1 de junio pagará alrededor de $4,000 pesos adicionales por el proceso completo, contra los $2,500 de las láminas más ajustes al Padrón Vehicular del Estado para quienes cumplen en tiempo.

Más de 365 mil propietarios de vehículos pagaron el refrendo 2025 en Jalisco pero todavía no completaron el canje gratuito de placas. Hacienda estatal amplió el plazo precisamente para evitar que este universo entre en irregularidad y termine pagando montos elevados por un trámite que originalmente era sin costo.

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