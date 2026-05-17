Después de un intenso partido en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, los Tuzos del Pachuca/Pumas de la UNAM se llevan la victoria por marcador de 1-0 y se instalan en la final del futbol mexicano.

El equipo universitario enfrentará a la Máquina Celeste de Cruz Azul en la serie definitiva por el título de campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los Pumas se impusieron por la mínima ventaja, 1-0, para sellar su pase a la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El empate en el marcador global favoreció a los universitarios, mientras que Cruz Azul llegó a la final tras derrotar a Chivas en la otra semifinal.

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Partido definitivo se jugará en Ciudad Universitaria

Con la clasificación de Pumas a la final de la Liga MX, es definitivo que en su condición de líder, el equipo universitario recibirá el partido definitivo en Ciudad Universitaria.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre dónde se jugará el partido de ida ante la entrega del Estadio Ciudad de México, casa de Cruz Azul, a autoridades de la FIFA.

De acuerdo con el calendario de la Liga MX, la final se jugaría de la siguiente forma:

Jueves 21 de mayo : Partido de ida, sede por definir, Cruz Azul vs Pumas

: Partido de ida, sede por definir, Cruz Azul vs Pumas Domingo 24 de mayo: Partido de vuelta, Estadio Olímpico Universitario, Pumas vs Cruz Azul.

La información sobre los horarios de los partidos que definirán al campeón del futbol mexicano se revelarán este lunes 18 de mayo.

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