Reemplacamiento Edomex: Lista de personas que pueden obtener placas y tenencia gratis en 2026

El Gobierno del Estado de México confirmó para 2026 un programa de reemplacamiento Edomex con beneficios clave. La lista de personas que pueden obtener placas incluye propietarios de autos nuevos y usados, mientras que las tenencias gratis en 2026 aplican bajo fechas y requisitos concretos..

Lista de personas que pueden obtener placas y tenencia gratis en Edomex 2026

El Estado de México anunció cuatro condonaciones del 100% para distintos perfiles de propietarios, desde compradores de autos nuevos hasta titulares con adeudos. Las fechas de cada modalidad varían, por lo que revisar cuál aplica a cada caso resulta indispensable.

Titulares con tenencia al corriente: 100% de condonación hasta el 6 de abril de 2026.

100% de condonación hasta el 6 de abril de 2026. Compradores de autos nuevos o importados legalmente: Subsidio total hasta el 31 de diciembre de 2026.

Subsidio total hasta el 31 de diciembre de 2026. Propietarios con retraso en tenencia y refrendo: Condonación del 100% vigente hasta el 31 de agosto de 2026.

Condonación del 100% vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Personas en proceso de cambio de propietario: 100% de condonación en el impuesto sobre adquisición de vehículos hasta el 6 de abril de 2026.

Cada tipo de condonación tiene requisitos específicos que el propietario debe cumplir antes de iniciar el trámite correspondiente. Quien no verifique su documentación a tiempo corre el riesgo de quedar fuera del programa, aun cuando califique para el beneficio fiscal.

Estas son las personas que recibirán el 100% de bonificación del reemplacamiento de Edomex. |Gobierno Edomex

¿Cómo saber si tengo que cambiar placas Edomex?

La vigencia oficial de las placas en el Estado de México es de cinco años. En consecuencia, en 2026 corresponde el reemplacamiento a todos los vehículos con placas expedidas en 2021, sin importar el mes de emisión del documento original.

Los propietarios con placas de 2020 o años anteriores que no completaron el trámite deben realizarlo de manera obligatoria en 2026. Omitir el reemplacamiento puede generar multas y la pérdida del acceso a las condonaciones del 100% disponibles este año.