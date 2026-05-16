Las autoridades reportaron probables artefactos explosivos en el municipio de Tabasco, Zacatecas, hoy sábado 16 de mayo y aplicaron un operativo de emergencia, mientras cerraron vialidades para evitar el paso de peatones y automovilistas.

La Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz señaló que en el operativo participa el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, por lo que exhorta a los habitantes a mantener la calma, mientras continúan las labores especializadas de seguridad.

🚨#AlertaADN



Fuerzas federales y estatales mantienen un operativo tras la localización de probables artefactos explosivos en el municipio de Tabasco, Zacatecas 🚨⚠️ pic.twitter.com/itJFQ9Xa1i — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 16, 2026

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¿En dónde se reportan supuestos explosivos?

De acuerdo con medios locales, el operativo de seguridad se realiza en la carretera Villanueva-Tabasco, luego del hallazgo de artefactos explosivos sobre la vía federal 54, la cual conecta los municipios de Moyahua, Juchipila, Jalpa, Huanusco y Tabasco.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, señaló que se trata de operativo importante en esta vía, por lo que exhortó a las personas evitar la zona hasta nuevo aviso.

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