Gestionarán 1,500 testamentos gratuitos en Izcalli: requisitos y cómo realizarlo

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli inició la campaña “¡Hereda Bienestar! Testamento Gratuito 2026” para gestionar 1,500 documentos legales mediante la Dirección Jurídica, beneficiando a familias que buscan seguridad patrimonial.

Esta acción administrativa se coordina con la Notaría Pública 137 bajo los lineamientos de la Ley del Notariado del Estado de México, eliminando los costos notariales para los sectores más vulnerables de la población. El Presidente Municipal Daniel Serrano confirmó que este programa busca superar el rezago en materia de sucesiones, garantizando que el patrimonio de los izcallenses no se convierta en un conflicto legal tras el fallecimiento del titular.

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¿Cuáles son los requisitos para tramitar el testamento gratuito en Izcalli?

La Dirección Jurídica de Cuautitlán Izcalli estableció un protocolo simplificado para que los interesados integren su expediente de manera inmediata. Es obligatorio presentar la documentación en original y copia para la validación de la Notaría Pública 137.

Documentación obligatoria para el registro:

Identificación oficial: INE o pasaporte vigente con domicilio en el municipio.

INE o pasaporte vigente con domicilio en el municipio. Acta de nacimiento: copia certificada legible.

copia certificada legible. CURP: clave Única de Registro de Población actualizada.

clave Única de Registro de Población actualizada. Acta de matrimonio: en caso de aplicar, para definir el régimen patrimonial.

en caso de aplicar, para definir el régimen patrimonial. Comprobante de domicilio: recibo de luz, agua o predial no mayor a tres meses.

¿Dónde realizar el trámite de testamento en Cuautitlán Izcalli?

El Gobierno Municipal habilitó dos modalidades de atención para alcanzar la meta de 1,500 beneficiarios, priorizando la agilidad en la recepción de documentos y la seguridad jurídica de los solicitantes.

Sedes y canales de atención:

Módulo Físico: la oficina externa de la Dirección Jurídica, ubicada a un costado de las instalaciones de Operagua Izcalli. Horario de atención: el personal recibe solicitudes de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Plataforma digital: los ciudadanos pueden iniciar el proceso desde cualquier dispositivo en el portal oficial https://testamentos.cizcalli.gob.mx.

izcalli testamentos Izcalli entregará 1,500 testamentos gratis. (Facebook Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli)

¿Qué beneficios ofrece la campaña “Hereda Bienestar! Testamento Gratuito 2026”?

El Presidente Municipal Daniel Serrano informó que el inicio de esta campaña tiene como objetivo central superar en un 50% la cifra de trámites lograda el año anterior, pasando de 1,000 a 1,500 testamentos gestionados.

Esta iniciativa busca brindar certeza y seguridad jurídica absoluta sobre el patrimonio familiar, permitiendo que el testador mantenga el control sobre la distribución de sus bienes. Al eliminar los costos de honorarios notariales, la Dirección Jurídica y la Notaría Pública 137 facilitan que los habitantes de cualquier sector económico accedan a este derecho, evitando juicios sucesorios intestamentarios que suelen ser costosos y prolongados.

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