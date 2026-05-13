Hoy miércoles 13 de mayo un grupo de transportistas realizan bloqueos en la carretera México-Puebla y provocan caos vial, a la altura de la estación Santa Martha de la Lína A del Metro CDMX.

Los transportistas comenzaron el bloqueo cerca del Eje 10 aproximadamente a las 11: 30 de la mañana y actualmente impiden el paso de vehículos particulares y de transporte público.

¡Toma precauciones!⚠️ Un grupo de transportistas realiza un bloqueo en ambos sentidos de la carretera federal México-Puebla, a la altura del Metro Santa Martha pic.twitter.com/rOnR1RxUt8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 13, 2026

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¿Cuál es la alternativa vial?

Ante este bloqueo de transportistas, las autoridades de tránsito de la Ciudad de México llamaron a los conductores a tomar avenida Tláhuac como alternativa vial.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) del Estado de México alertó sobre afectaciones desde el km 0+000, tramo Los Reyes-Ixtapaluca. Recomendó tomar la avenida Puebla y evitar la zona si es posible.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en la autopista México Puebla en ambos sentidos a la altura de Eje 10 Sur. #AlternativaVial Av. Tláhuac. pic.twitter.com/n3z6Lkqqr7 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 13, 2026

La Guardia Nacional señaló que el bloqueo de transportistas provoca una afectación total en ambos sentidos y por ello una ruta alterna para los conductores es Eje 6 Sur.

Con afectación total a la circulación en ambos sentidos.

Se invita a la población a tomar la #RutaAlterna Eje 6 Sur. https://t.co/rzEepEJQH0 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 13, 2026

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