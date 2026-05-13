Hoy miércoles 13 de mayo un grupo de transportistas realizan bloqueos en la carretera México-Puebla y provocan caos vial, a la altura de la estación Santa Martha de la Lína A del Metro CDMX.
Los transportistas comenzaron el bloqueo cerca del Eje 10 aproximadamente a las 11: 30 de la mañana y actualmente impiden el paso de vehículos particulares y de transporte público.
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¿Cuál es la alternativa vial?
Ante este bloqueo de transportistas, las autoridades de tránsito de la Ciudad de México llamaron a los conductores a tomar avenida Tláhuac como alternativa vial.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) del Estado de México alertó sobre afectaciones desde el km 0+000, tramo Los Reyes-Ixtapaluca. Recomendó tomar la avenida Puebla y evitar la zona si es posible.
La Guardia Nacional señaló que el bloqueo de transportistas provoca una afectación total en ambos sentidos y por ello una ruta alterna para los conductores es Eje 6 Sur.
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