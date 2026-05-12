Últimos días en Chimalhuacán: hasta este día de mayo podrás realizar trámites del Registro Civil en las Caravanas Itinerantes

Una jornada especial aterriza en el oriente del Valle de México y promete destrabar papeleos que muchas familias arrastran hace años. Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social llegan al Deportivo “El Tepalcate” con un menú amplio de servicios civiles para Chimalhuacán. La consigna oficial apunta a un público claro: quien necesite resolver actas, CURP o registros pendientes sin pagar derechos.

El operativo tiene fecha de inicio confirmada y un horario corrido de atención presencial. Lo que muchos vecinos no saben es hasta qué día de la semana podrán acercarse, ni el catálogo completo de gestiones disponibles. La diferencia entre llegar a tiempo o quedarse afuera se mide en pocas jornadas hábiles.

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La fecha límite para realizar trámites del Registro Civil en Caravanas de Chimalhuacán

El Registro Civil del Estado de México opera bajo el Libro Cuarto del Código Civil del Estado, que regula el estado civil de las personas y la expedición de actas. Las brigadas itinerantes funcionan como mecanismo de acercamiento territorial y estarán disponibles hasta el sábado 16 de mayo.

La gratuidad del trámite se sostiene en programas estatales de justicia social. El objetivo declarado apunta a regularizar la situación civil de población en condición de rezago documental. Cada acta o corrección se entrega sin costo durante el operativo.

Trámites disponibles en el Deportivo “El Tepalcate” de Chimalhuacán

La sede del operativo es el Deportivo “El Tepalcate” de Chimalhuacán, con atención de 09:00 a 15:00 horas. Quien acuda debe llegar con identificación oficial y, según el trámite, documentos probatorios complementarios. La recomendación es acercarse temprano para evitar filas.

El listado oficial de gestiones que se pueden realizar incluye:

Asesoría jurídica gratuita

gratuita Expedición de copias certificadas de actas, sin costo

de actas, sin costo Expedición y corrección de la CURP

Registro de nacimiento extemporáneo (para quien nunca fue registrado)

(para quien nunca fue registrado) Matrimonio civil

civil Reconocimiento de hijos

Registro de divorcio judicial

Aclaración o complementación de actas con errores

con errores Modificación de nombre propio que resulte peyorativo o lesione la dignidad

La caravana cierra sus puertas el 16 de mayo y no hay garantía de que vuelva al municipio en lo que resta del año. Para quien arrastra un trámite pendiente, esta semana define la oportunidad. Acércate con tiempo y confirma la documentación específica de tu gestión.

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