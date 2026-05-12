Es oficial en Querétaro: a partir de ahora este grupo de personas ya no podrá ser contratado en los empleos

Querétaro alza la voz por la niñez. El estado se convirtió en referente nacional al implementar una de las medidas más estrictas del país para combatir el incumplimiento de las pensiones alimentarias. A partir de ahora, un grupo específico de personas no podrá ser contratado en empleos del gobierno estatal, una decisión que busca proteger a niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Mauricio Kuri González, quien atestiguó el lanzamiento de las líneas de acción de la agenda estatal para fortalecer la garantía efectiva de los derechos de la niñez en materia de obligaciones alimentarias.

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¿Quiénes ya no podrán ser contratados en Querétaro?

La oficial mayor del estado, Linda Luz Luna Rangel, fue clara al anunciar la medida: a partir del miércoles 6 de mayo, con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de los Trabajadores, queda prohibida la contratación de cualquier persona que se encuentre inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios.

La medida se aplicará gracias a una vinculación directa con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), y no se limita únicamente a empleados de planta. La restricción también alcanza a:

Prestadores de servicios por honorarios.

Proveedores del Poder Ejecutivo del Estado.

Contratistas que busquen trabajar con el gobierno estatal.

En otras palabras, quien no cumpla con la manutención de sus hijos no podrá acceder a ningún tipo de relación laboral o comercial con el gobierno de Querétaro.

El cumplimiento de la ley es la base que sostiene la convivencia, la justicia y la tranquilidad de las familias en #Querétaro.



Hoy presentamos la Agenda estatal para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de obligaciones alimentarias: una serie de… pic.twitter.com/CXGi4rclpZ — Mauricio Kuri (@makugo) May 6, 2026

Más restricciones para los deudores alimentarios

La agenda presentada va mucho más allá de la prohibición de contratación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará las gestiones correspondientes para no expedir ni renovar licencias de conducir a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Asimismo, todas las dependencias que operen programas sociales del Poder Ejecutivo deberán alinear sus reglas de operación para que los deudores alimentarios queden fuera del acceso a:

Ayudas sociales.

Donativos.

Subsidios estatales.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres brindará asesoría gratuita en materia de obligaciones alimentarias a las personas que lo requieran, mientras que la Unidad de Comunicación Social difundirá campañas estatales sobre el cumplimiento de esta agenda.

El Gobernador @makugo atestiguó este día la presentación de la agenda estatal para fortalecer la garantía efectiva de los derechos de la niñez en materia de obligaciones alimentarias, siendo sus ejes el control administrativo, la integridad en el servicio público, el cumplimiento… pic.twitter.com/l1dlvMGdtI — Gobierno del Estado de Querétaro (@gobqro) May 5, 2026

Las cifras detrás de la medida en Querétaro

Durante la presentación, el senador de la República Agustín Dorantes Lámbarri reveló datos contundentes sobre la magnitud del problema. En Querétaro se registran en promedio más de 20 mil juicios por pensión alimentaria al año, una cifra que contrasta con la cantidad de personas efectivamente inscritas en el padrón de deudores.

Hasta abril de 2026, solamente 208 personas figuran en el padrón estatal de deudores alimentarios, distribuidas de la siguiente forma:

201 hombres deudores.

7 mujeres inscritas.

Solo 6 personas han salido del padrón tras cumplir con sus obligaciones.

El senador subrayó que, pese a la reforma de 2023 a la Ley General para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, el padrón nacional sigue siendo “letra muerta” en buena parte del país, y por ello presentó 14 instrumentos legislativos para cambiar esta realidad, de los cuales solo se aprobó un punto de acuerdo en el Senado.

Una agenda que busca replicarse en todo México

El gobernador Mauricio Kuri reiteró que la prioridad del gobierno estatal es proteger a los más vulnerables. La estrategia incluye varios ejes: el control administrativo, la integridad en el servicio público, el cumplimiento efectivo de obligaciones y la armonización legislativa.

Como parte del trabajo conjunto, se firmaron convenios con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Presidencia de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, la Canaco y organizaciones de la sociedad civil.

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