Últimos días y adiós subsidio de energía eléctrica en México: el 29 de mayo cierra el plazo inscripción para todas estas personas

El reloj corre en contra de miles de mexicanos que dependen de un beneficio energético federal para sostener su actividad económica. La Comisión Nacional del Agua confirmó una prórroga clave para el PEUA. El programa amplía su ventanilla por unos días más antes del corte definitivo y quien no entregue su documentación queda fuera del subsidio.

La Conagua y la Secretaría de Agricultura coordinan este esfuerzo desde las oficinas estatales. El subsidio de energía eléctrica México arrancó su fase de inscripción a inicios de año. La extensión responde a la alta demanda registrada en las ventanillas regionales, por lo que miles de mexicanos aún tienen margen para regularizar su situación fiscal.

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¿Qué dice la ley sobre el PEUA y a quién protege el programa energía campo?

El Programa Especial de Energía para el Campo se sustenta en la Ley de Energía para el Campo, en su artículo 5, fracción II. Esta norma faculta a la Sader y a la Conagua para fijar cuotas energéticas preferenciales destinadas al riego agrícola.

El beneficio aplica únicamente a productores agrícolas con concesión vigente de aguas nacionales. Acceden a una tarifa especial conocida como 9-CU para el uso de bombeo en sus pozos.

¿Cuándo vence el plazo de inscripción del subsidio de energía eléctrica?

La fecha límite oficial quedó fijada para el 29 de mayo. Después de ese día, las ventanillas de los Organismos de Cuenca cierran sin posibilidad de extensiones adicionales para el ciclo en curso.

subsidio de verano para descuentos de luz de la CFE Quienes no se inscriban pagarán la tarifa eléctrica comercial completa todo el ciclo. (Twitter)

Los productores deben presentar su título de concesión, identificación oficial y comprobante de pago de derechos al día. La documentación incompleta significa rechazo automático del trámite.

Quienes ya estaban inscritos en ciclos anteriores también requieren refrendar su participación cada año. El registro previo no garantiza la continuidad automática del beneficio fiscal.

¿Dónde se realiza el trámite y qué pasa si no me inscribo?

Las oficinas regionales de la Conagua reciben la documentación en horario laboral de lunes a viernes. Cada estado cuenta con su propio Organismo de Cuenca asignado para atender al sector primario.

Sin inscripción al PEUA, los productores agrícolas pagan la tarifa eléctrica comercial completa por el bombeo de sus pozos. Esto puede multiplicar varias veces el costo operativo de cada hectárea bajo riego.

La pérdida del subsidio impacta directamente en la rentabilidad del ciclo agrícola primavera-verano. Algunos campesinos ya reportan dificultades para sostener sus cultivos sin esta ayuda federal.

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