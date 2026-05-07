Jalisco autoriza descuento del 100% en servicios para sus municipios y este es el requisito para aplicar al beneficio

Los habitantes de los municipios de Jalisco que tengan adeudos vencidos podrán acceder a una quita total de los cargos adicionales que se generaron sobre la deuda original. La medida fue avalada por el Legislativo y faculta a cada ayuntamiento a ofrecer este beneficio dentro de su propia jurisdicción, lo que significa que el alcance es local.

La reforma se inscribe en el marco normativo que regula los derechos y obligaciones fiscales municipales en Jalisco. Según el boletín del Congreso del Estado, los ayuntamientos quedan habilitados para condonar todos los recargos y gastos derivados del incumplimiento de pago.

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¿Cuál es el requisito para acceder al descuento del 100% en Jalisco?

Para activar el beneficio, el contribuyente tiene dos caminos posibles. El primero es liquidar el monto total de la deuda original, sin los recargos ni los gastos adicionales. Una vez saldado el principal, el ayuntamiento condona el resto.

El segundo camino aplica para quienes no pueden pagar de una sola vez. En ese caso, el contribuyente debe acudir a la tesorería de su municipio y firmar un convenio oficial con las autoridades, donde se establecen plazos y condiciones para regularizar la situación. Mientras el convenio se respete, el descuento se mantiene vigente.

Quienes no realicen ninguna de las dos acciones seguirán acumulando intereses sobre el adeudo. La recomendación es acercarse cuanto antes a las oficinas municipales para revisar el estado real de cada caso.

Servidores del Bienestar (Gobierno de México)

¿A qué adeudos municipales aplica el beneficio en Jalisco?

El beneficio cubre las deudas relacionadas con servicios de competencia municipal. Cada ayuntamiento de Jalisco tiene la atribución de definir los detalles operativos, los plazos para acogerse al programa y los trámites de validación.

Esto implica que los habitantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá o cualquier otro municipio del estado deben consultar con su tesorería local para confirmar si el ayuntamiento ya activó el esquema y cuáles son las fechas límite. La convocatoria no es uniforme y depende de cada gobierno local.

Si arrastrás un adeudo con tu municipio, conviene revisar el monto original, separar los recargos extra y acercarte a la tesorería para conocer los pasos del trámite. Llevar identificación oficial y los recibos previos agiliza el proceso para este importante descuento.

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