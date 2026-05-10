Se reportan varias personas afectadas luego de que supuestamente una sustancia desconocida fuera liberada en un tren de Tokio, Japón, hoy 10 de mayo. El olor provocó que los pasajeros presentaran tos y dificultad para respirar, ocasionando la movilización de los servicios de emergencia.

De acuerdo con Kyodo News Japan, una familia de tres integrantes fue trasladada a un hospital tras una llamada de emergencia que alertaba de un presunto incidente dentro del tren de la línea JR Tokaido. El convoy había partido de Odawara en la prefectura de Kanagawa, con destino a Takasaki, en Gunma.

La madre de 35 años que viajaba junto a su esposo y su hija de un año comenzó a sentir irritación en la garganta. A los pocos minutos otros pasajeros iniciaron toser al notar un olor extraño en el ambiente.

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¿Qué se sabe de la sustancia en el tren?

El incidente se reportó alrededor de las 16:30 horas, cuando el tren circulaba entre las estaciones de Yokohama y Kawasaki.

Con trajes especializados, bomberos inspeccionaron el tren, pero no encontraron ninguna sustancia nociva. La policía ya investiga este hecho, mientras que se realizan tareas de descontaminación en la estación.