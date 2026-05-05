Confirmado en Edomex: rehabilitan carretera que conecta tres municipios del estado

Circular por el Estado de México suele ser un desafío logístico, especialmente en las zonas donde el desgaste del asfalto frena la actividad comercial. Esta semana se confirmó la rehabilitación integral de la calle Independencia, ubicada en la comunidad de Santiago Chimalpa, una arteria que funciona como eje conector para miles de habitantes que se desplazan diariamente entre municipios vecinos.

El impacto directo de esta obra se traduce en una mejora de la seguridad vial para quienes transitan por la zona de Chiautla. Según lo estipulado en la Ley de Movilidad del Estado de México y Municipios, las autoridades deben garantizar que la infraestructura vial facilite el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad y eficiencia.

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Conectividad en Edomex: ¿Qué municipios une la calle Independencia?

La importancia de esta intervención radica en su capacidad de interconexión. Al rehabilitar esta vía en Santiago Chimalpa, se facilita directamente el flujo vehicular con las demarcaciones de Papalotla y Chiconcuac. Para los automovilistas que circulan en esta región, esto significa una reducción considerable en los tiempos de traslado y un acceso más seguro a los centros de comercio locales.

Los trabajos incluyeron la construcción de base, subbase y capa filtro, además de la colocación de una nueva carpeta asfáltica. Para reforzar la seguridad de los peatones y motociclistas, se instalaron reductores de velocidad, señalamiento horizontal y vertical, y nuevas luminarias.

Edomex carretera Rehabilitación de la carretera en Chiautla. (Esau Montes de Oca Rivera/Secretaría de Movilidad del Estado de México)

Mejoras en la infraestructura vial de Chiautla para 2026

La intervención en esta zona del Edomex forma parte de una estrategia mayor de mantenimiento de caminos para el presente año. Además de la pavimentación, la Dirección General de Vialidad realizó la apertura de caja y terracerías, asegurando que la durabilidad de la calle Independencia sea mayor frente a las cargas de tráfico pesado que suelen circular por la región.

Es importante destacar que estas obras buscan fomentar la actividad comercial en la zona de Santiago Chimalpa, beneficiando a unos 3 mil 500 habitantes de forma directa. En cuanto a los recursos públicos utilizados, el costo de esta rehabilitación ascendió a los 12.3 millones de pesos, monto que fue gestionado de manera coordinada entre las autoridades estatales y municipales para el cierre de este proyecto.

Si vas a circular por esta zona, recuerda siempre revisar el estado de tus neumáticos y respetar los nuevos señalamientos instalados para evitar accidentes.

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