Es oficial en Morelos: estas placas tienen pocos días para verificar o pagarán multa

Morelos entra en la recta final del primer semestre de verificación vehicular y el calendario aprieta a un grupo específico de automovilistas. El operativo arrancó en enero y avanzó por terminación de placa. Quienes manejan en el estado y todavía no pasaron por el verificentro deben revisar su engomado cuanto antes, porque el margen para evitar sanciones se está cerrando.

El programa busca controlar emisiones contaminantes y mantener vigente el holograma del vehículo. Quien no verifica a tiempo recibe una multa. El monto extemporáneo es bastante mayor al costo del trámite ordinario, y el cobro se activa apenas vence el plazo asignado a cada terminación.

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¿Qué placas verifican en mayo en Morelos y hasta cuándo?

El calendario de verificación 2026 en Morelos asigna un mes a cada terminación de placa. Mayo está reservado para los vehículos cuya placa termina en 1 o 2. La fecha tope para presentarse en un verificentro autorizado es el domingo 31 de mayo.

Quien deja pasar ese día queda automáticamente fuera del periodo ordinario. El sistema lo registra como extemporáneo. A partir del 1 de junio, el trámite sigue siendo posible, pero ya con recargo y con la multa correspondiente activa en el padrón vehicular.

La recomendación de las autoridades es agendar el turno con anticipación. Los últimos días del mes suelen saturarse y los verificentros operan con cupo limitado por jornada.

Placas en Morelos El 31 de mayo es la fecha límite para las placas con terminación 1 y 2. (Coordinación de Movilidad y Transporte de Morelos | Facebook)

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar a tiempo en Morelos?

Aquí es donde el descuido pega fuerte. La multa por verificación extemporánea en Morelos ronda los $1,347 pesos (aproximadamente 11.5 UMAs, considerando que la UMA 2026 quedó en $117.31 pesos).

La sanción no es la única consecuencia. Circular sin holograma vigente abre la puerta a otra infracción. Si un agente de tránsito detiene al conductor durante un operativo, puede aplicar una multa adicional por circular con la calcomanía vencida, independiente del cargo administrativo por no haber verificado.

Para evitar el doble golpe en el bolsillo, el trámite ordinario sigue siendo la salida más barata. Basta con presentar tarjeta de circulación, identificación oficial y el último comprobante de verificación en el verificentro elegido.

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