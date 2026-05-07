Alerta por hantavirus se extiende y ahora un país se suma

Un nuevo caso de hantavirus se reportó, pero esta vez fuera del crucero MV Hondius, pues ahora fue diagnosticado en Israel, de acuerdo con The Jerusalem Post, aparentemente después de que el paciente viajara a Europa.

El caso, reportado en primera instancia por el periódico Maariv, ya fue notificado al Ministerio de Salud, pero a diferencia de la cepa Andes que contagió a lo pasajeros del crucero, esta es europea.

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¿Qué se sabe del caso de hantavirus en Israel?

Según la información difundida por Maariv, la persona desarrolló síntomas, por lo que se sometió a una prueba de anticuerpos, la que reveló que se trataba de hantavirus. La prueba PCR confirmó la infección.

El paciente está bajo observación médica, estable y hasta el momento no ha necesitado cuidados intensivos ni aislamiento.

¿Qué es el hantavirus?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) definen a los hantavirus como una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y hasta la muerte.

Las personas se pueden infectar a través del contacto con roedores o si se exponen a su orina, excremento y saliva.

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