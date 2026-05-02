Si acabas de comprar un carro seminuevo y se te pasó hacer el trámite de cambio de propietario no te preocupes, pues el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, dio a conocer que el proceso se podrá hacer sin costo ni recargos a lo largo de los próximos cuatro meses en el estado de Michoacán.

De acuerdo con lo mencionado por Navarro, este anunció beneficia especialmente a las personas que adquirieron un vehículo usado en 2024 o en años anteriores, esto bajo la campaña llamada “Declara, paga, cumple” que se puso en marcha en la entidad.

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¿Hasta cuándo se podrá hacer el cambio de propietario de auto gratis en Michoacán?

La información oficial que se emitió desde la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, señala que el beneficio de la condonación de multas y recargos estará vigente hasta septiembre de este mismo 2026, por lo cual las y los michoacanos aún cuentan con tiempo suficiente para regularizar sus datos.

A través de un comunicado oficial emitido por el Gobierno de Michoacán, se destacó que con este programa se busca incentivar a la población a regularizar sus documentos vehiculares, lo cual les puede evitar sanciones y problemas legales.

¿Cómo hacer el cambio de propietario gratis en Michoacán?

A pesar del beneficio del descuento en el trámite de cambio de propietario en Michoacán, es importante mencionar que este proceso únicamente se puede hacer de manera presencial en las oficinas y ventanillas de Recaudación del estado.

Para encontrar la ubicación más cercana a tu domicilio, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de las autoridades michoacanas, en el cual podrás conocer las oficinas de Recaudación más cercanas a tu hogar para hacer el trámite.

¿Quiénes deben hacer el trámite de cambio de propietario?

Vale la pena recordar que todas las personas que adquirieron una unidad usada deberán realizar este trámite, lo cual es vital para evitar recargos y multas que no te corresponden, así como para no tener problemas legales en el futuro.

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