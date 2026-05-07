VIDEO: Incendio en Parque de Villahermosa, Tabasco, deja 5 muertos

Durante la madrugada de este jueves 7 de mayo, se registró un fuerte incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María, ubicado en Villahermosa, Tabasco, el cual ya fue controlado por las bomberos, según las autoridades.

El gobernador de la entidad, Javier May, confirmó que fallecieron cinco personas, por lo que expresó sus condolencias y ofreció todo el apoyo a la ciudadanía tras el incidente.

“(...) las llamas ya fueron controladas por los cuerpos de emergencia (...) las autoridades de investigación comenzarán su trabajo para determinar las causas del incendio”, se pudo leer en su cuenta de X.

🚨#AlertaADN



Murieron cinco personas tras el incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del incendio pic.twitter.com/9DyEXcKo25 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 7, 2026

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¿Cómo inició el incendio en Villahermosa, Tabasco, este 7 de mayo?

De acuerdo a las primeras versiones, el fuego comenzó a propagarse alrededor de las 02:00 y las 02:30 horas (tiempo local), lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, debido a que se estaba realizando la Feria de Tabasco, la cual concluiría el próximo domingo 10 de mayo.

El lugar donde se suscitó el siniestra albergaba espacios artesanales, gastronómicos, de información institucional, así como stands de diversos comercios.

Al momento, no se sabe si las actividades continuarán hasta la fecha marcada oficialmente o concluirán antes.

Sobre el incendio ocurrido esta madrugada en la Nave 1 del Parque Tabasco, preciso lo siguiente: Las llamas ya fueron controladas por los cuerpos de emergencia.



Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus… — JAVIER MAY (@TabascoJavier) May 7, 2026

Personas documentan el incendio en la Feria de Tabasco

El hecho rápidamente se volvió viral, debido a que personas grabaron todo lo que pasó durante la madrugada, en esos se pudo ver a varios ciudadanos correr y pedir ayuda, debido a que las llamas del fuego tenían un color intenso, lo que provocó una nube de humo que se veía a varios kilómetros del lugar.

Hasta las cinco de la mañana, de acuerdo a publicaciones en redes como X o Facebook, el fuego seguía activo; no obstante, cerca de las 07:00 horas fue cuando las autoridades confirmaron que el incendio fue controlado.

Actualmente, la zona permanece acordonada mientras continúan las revisiones de seguridad, esto para conocer cómo quedó el inmueble y si seguirá en pie la feria.

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