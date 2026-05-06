Detienen a Rodolfo “N”, alías “Don Ramón” y líder de “Los Linos”, en Morelos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención del líder de “Los Linos”, Rodolfo “N”, mejor conocido como Don Ramón, tras un operativo en Morelos.

Además, fue aprehendido Carlos “N”, uno de los principales operadores de este grupo criminal, así como ocho personas más.

Los Linos son señalados por cometer los delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y otros hechos de violencia en Morelos, así como trasiego de drogas a Estados Unidos, específicamente en San Antonio y El Paso, Texas, así como Atlanta y Carolina del Norte.

Se actualiza



* 8 detenidos

* 1 delincuente perdió la vida

* 4 armas largas aseguradas

* 5 armas cortas aseguradas

* 24 teléfonos asegurados

Droga, etc.



Asimismo, nuestros dos compañeros heridos están siendo atendidos; uno de ellos se encuentra de urgencia en quirófano. https://t.co/3p2leCV33r — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 6, 2026

Operativo en Morelos deja una persona muerta y heridos

Por medio de su cuenta de X, García Harfuch informó que durante el operativo falleció uno de los agresores; sin embargo, lamentó que dos elementos de la SSPC resultaron heridos, los cuales ya reciben atención médica, aunque uno de ellos se encuentra siendo operado.

“Fueron detenidas 5 personas y un agresor perdió la vida. Lamentablemente, dos compañeros de la SSPC resultaron heridos y reciben atención médica especializada”, se pudo leer en el primer mensaje; sin embargo, luego actualizó que fueron ocho los detenidos.

Además, se decomisaron cuatro armas largas, cinco armas cortas, 24 teléfonos, así como diferentes tipos de drogas.

Asimismo, el funcionario detalló que las operaciones continúan en la entidad y adelantó que dará más información sobre el caso.

Así operan Los Linos

Los Linos son una célula delictiva relacionada al narcomenudeo, extorsión y hechos de violencia en Morelos, principalmente; ahí es donde se les han asegurado narcolaboratorios, como el que se desmanteló en 2025, de acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad local, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

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